الفرج وخربين يقودان الهلال للفوز وتعزيز الصدارة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

نجح الهلال في تحقيق فوزا مثيرا على القادسية بهدفين دون رد ضمن الجولة 18 من دوري جميل للمحترفين تقدم للهلال سلمان الفرج في الدقيقة 51 من عمر المباراة قبل أن يسجل عمر خربين الثاني في الدقيقة 78 وفشلت كل محاولات الفيصلي في العودة من جديد للمباراة,

وبعد المباراة ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 44 فيما تجمد رصيد عند النقطة 17 وانفرد الهلال بالصدرة مستغلا تعثر الأهلي أمام القادسية.