الفرج وخربين يقودان الهلال للفوز وتعزيز الصدارة - صحيفة صدى الالكترونية

الفرج وخربين يقودان الهلال للفوز وتعزيز الصدارة
نجح الهلال في تحقيق فوزا مثيرا على القادسية بهدفين دون رد ضمن الجولة 18 من دوري جميل للمحترفين تقدم للهلال سلمان الفرج في الدقيقة 51 من عمر المباراة قبل أن يسجل عمر خربين الثاني في الدقيقة 78 وفشلت كل محاولات الفيصلي في العودة من جديد للمباراة,
وبعد المباراة ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 44 فيما تجمد رصيد عند النقطة 17 وانفرد الهلال بالصدرة مستغلا تعثر الأهلي أمام القادسية.
سلاسل[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
فوز الهلال على الفيصلي وليس القادسية
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
الزعييييم😎
متصدر لا تگلمني👏👍✌️
عبدالله[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله على عمر
يجب شراء عقده لاعب قتالي وحماسي
وان شاء الله الدوري هلالي
ام البنات[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 3 شهور
مساء جنوني يشعرك پأن الدنيا كلها زرقاء الف الف مبروك الفوز
ي الزعيم 💙💙
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19043 ] نشر منذ 3 شهور
زين