القادسية يقسو على الاهلي برباعية - صحيفة صدى الالكترونية

القادسية يقسو على الاهلي برباعية
واصل القادسية صحوته وحقق فوزاً كبيراً على حساب ضيفه الأهلي 4-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين سجل عبدالمحسن فلاتة هدفي فريقه الأول والثاني في الدقيقتين 40 و45، فيما أضاف اللاعب بيسمارك الهدف الثالث في الدقيقة 53.
واختتم اللاعب نايف هزازي رباعية القادسية بهدف صاروخي في الدقيقة 76 من عمر اللقا وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين سجل عمر السومة هدف الأهلي الوحيد.
بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده لـ 20 نقطة متقدماً للمركز الثامن مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثاني.
عبدالله[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 شهور
بصراحة انجوس مدرب ذكي وعبقري يقراء الخصم بسرعه
فاز على النصر
تعادل مع الهلال وكاد يفوز عليه
فاز على الاهلي ب ٤
القادسية كان راح ينافس على الدوري لو بداء بهذا المستوى من بداية الدوري
زائر[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك لابناء قادس .
القرشي[ عدد التعليقات: 1652 ] نشر منذ 3 شهور
لاعبين الأهلي اليوم ما أحترموا لاعبي القادسية ونازلين بثقة كبيرة جدآ خاصة بعد فوزهم على الشباب
والإتحاد بنتائج كبيرة قالوا في أنفسهم النتيجة مضمونه وكان واضح هذا الأمر من بداية المباراة وإستهتار لاعبي
الأهلي بضياع أربعة فرص شبه محققة كانت كفيلة بإنهاء المباراة لكن الغرور ضيعهم يستاهلون القادساويين
هذا الفوز الكبير وهاردلك للأهلي ومبروك الصدارة للهلال .
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
يا قاسي عليّه تقسى!
” وأنت” الموج والمرسى
“قلبي معك” لا تنسى💖
tawaq[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 3 شهور
يا قرشي لو ما احترموهم كان تكرر فلم الشباب …. اصحى
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
اقولها من قلب صادق يا عرب
خساره الأهلي تهز المملكه 😊
💚💚هاردلك للملوكك كبوه جواد والف مبروك للقدساويه يستاهلون
A.awad[ عدد التعليقات: 298 ] نشر منذ 3 شهور
المحامي (( بــا ربــاع )) أكلهــا بالــ 4 …!!!!
الأهـلاويـون كانو أحـرص على أن يلـعـب ((( ألــتـون ))) أكثر من القـدساويون أنفسهم ..؟؟
أسـتـعـفر الله …. اللهم لاشـمـاتـه …
الـشـمام البخاري أهــلاوي >>>> تــعــلّم الـشّـم عـنـد (( بـحـيـرة المــسـك )) فــيالـه مـن نــسـيم ….
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
فوزالقادسيه ع الاهلي لن يردالرباعيه لك يااتحاد ولن يرد ثلاثيه الموسم الماضي لك ياهلال فكره انك تنتظرسقوط الاهلي لتسخرمنه يثبت ان الاهلي اكبرمنك 😂👍