القادسية يقسو على الاهلي برباعية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

واصل القادسية صحوته وحقق فوزاً كبيراً على حساب ضيفه الأهلي 4-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس في الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين سجل عبدالمحسن فلاتة هدفي فريقه الأول والثاني في الدقيقتين 40 و45، فيما أضاف اللاعب بيسمارك الهدف الثالث في الدقيقة 53.

واختتم اللاعب نايف هزازي رباعية القادسية بهدف صاروخي في الدقيقة 76 من عمر اللقا وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين سجل عمر السومة هدف الأهلي الوحيد.

بتلك النتيجة رفع القادسية رصيده لـ 20 نقطة متقدماً للمركز الثامن مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثاني.