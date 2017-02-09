الأحوال المدنية تتفاعل مع قضية أم مخلد و تسرع اجراءات التسجيل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت الأحوال المدنية أنها استدعت المعنيين للتسريع في تسجيل المواطنة ” أم مخلد ” وابنيها ” عقاب، ومخلد “، بالسجل المدني، واستخراج بطاقات هوية وطنية لهم.

يأتي ذلك بعد ان ظهرت المواطنة السعودية في برنامج ” الثامنة ” على قناة ” mbc ” مع الإعلامي داوود الشريان لتشكو من عدم تسجيلها وو لديها في السجل المدني و بالتالي عدم وجود بطاقات هوية معهم .

و اوضحت الأحوال المدنية أن رب الأسرة تَقدم لمكتب الأحوال المدنية بمحافظة عفيف تقدم في عام 1426هـ بطلب إضافة زوجته “أم مخلد”، ولم يُفصح عن وجود أبناء لديه، وتمت إضافة الزوجة، ولم يتقدم للأحوال المدنية عام 1416هـ كما ذُكر في البرنامج.

وأضافت أنه تقدّم مرةً أُخرى بتاريخ 12 /7 /1432هـ بطلب إضافة أبنائه “مخلد، عباس، عقاب، المها، الدانة، العنود ” المولودين في ضواحي عفيف، وطُلب منه تصديق بعض الإقرارات وتعبئة النماذج النظامية المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية؛ حتى يتسنى استكمال إجراءات تسجيلهم بالسجل المدني؛ كونهم لا يحملون شهادات ميلاد، واعتبارها ولادة منزلية، إلا أنه لم يُحضِر ما طُلِب منه ولم يُراجع منذ ذلك الوقت لإحضار المستندات المطلوبة، ولا يوجد لديه أي وسيلة للتواصل.

والتزامًا من الأحوال المدنية بواجباتها وتقديرًا لظروفهم؛ فقد تم استدعاء المعنيين للتسريع في استكمال إجراءاتهم تمهيدًا لتسجيلهم في السجل المدني وإصدار بطاقات الهوية الوطنية لهم.