تونس.. السجن 10 سنوات لـ « بن على » وزوجته فى قضية فساد - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أصدرت محكمة تونس الإبتدائية، حكمًا غيابيًا بسجن الرئيس المخلوع، زين العابدين بن على، وزوجته ليلى الطرابلسى، 10 سنوات، لكل منهما فى قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس.

وقال سفيان السليطى، الناطق الرسمى باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الإبتدائية، لـ ” فرانس برس ” ، إن المحكمة أصدرت فى القضية نفسها أحكامًا بسجن ” نذير حمادة ” (آخر وزير بيئة فى عهد بن على) خمس سنوات، وأسماء محجوب (قريبة ليلى الطرابلسى) ثلاث سنوات، وثلاث سنوات لمدير سابق بوزارة البيئة.

وأوضح أن القضية تتعلق بـ ” جرائم فساد مالى وإدارى فى قطاع البيئة ” من دون تفاصيل إضافية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن هذه الجرائم تتعلق بتأجير وزارة البيئة، عقارات تملكها لأقارب ليلى الطرابلسى، دون وجه حق قانونى، وبإمكان المتهمين ” استئناف ” هذه الأحكام وفق النيابة العامة.

وكان فساد عائلتى ” بن على ” و ” الطرابلسى ” ، أحد أسباب الثورة التى أنهت 23 عامًا من حكم ” بن على ” .

وسبق صدور أحكام غيابية بالسجن فى تونس، ضد ” بن على ” ، وزوجته، فى قضايا فساد.