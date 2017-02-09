شرطي مصري يشترك مع ثلاثة عاطلين في اغتصاب سيدتين - صحيفة صدى الالكترونية

نوره الشهري(صدى):

اشترك شرطي مصري مع ثلاثة عاطلين في اغتصباب سيدتين بالاشتراك بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة قبل أن تتمكن السلطات المحلية من القبض عليه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مباحث القاهرة بلاغا عن اغتصاب 4 أشخاص لسيدتين بالقوة وبإجراء التحريات دلت على صحة البلاغ بقيام 4 أشخاص بينهم أمين شرطة بارتكاب الواقعة.

تم القبض على أمين الشرطة وآخر عاطل وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على الباقيين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.