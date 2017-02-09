شرطي مصري يشترك مع ثلاثة عاطلين في اغتصاب سيدتين - صحيفة صدى الالكترونية

شرطي مصري يشترك مع ثلاثة عاطلين في اغتصاب سيدتين
اشترك شرطي مصري مع ثلاثة عاطلين في اغتصباب سيدتين بالاشتراك بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة قبل أن تتمكن السلطات المحلية من القبض عليه.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى مباحث القاهرة بلاغا عن اغتصاب 4 أشخاص لسيدتين بالقوة وبإجراء التحريات دلت على صحة البلاغ بقيام 4 أشخاص بينهم أمين شرطة بارتكاب الواقعة.
تم القبض على أمين الشرطة وآخر عاطل وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على الباقيين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
حاميها حراميها .
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
خربانة مصر على الاخر
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
خربانه من زمان يا خيتي نوال ماهو شي جديد علاهم .
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعافيهم يالجرناس ولايبلانا
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
إن شاء الله يعافيهم ويصلحهم ويرجعهم لطريق الصواب ياخيي نوال .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10225 ] نشر منذ 3 شهور
شلون تم اغتصاب السيدتين ؟ هل تم خطفهن او اقتحام الشقه عليهن ؟
هل فيه علاقه بينهم ومعرفه قديمه وحصل اختلاف مثلا
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
ياخيتي نوال .تصحيح .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12712 ] نشر منذ 3 شهور
ايه دا اللي بيحصل في أم الدنيا 😟
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2168 ] نشر منذ 3 شهور
عن مصر ما تسألنيش
نورة الجماعة يقولون مصر خربانة
لا يا جماعة الخير
دي أم الدنيا أرض الكنانة
عرفتنا مصر
على الكشري والفول والطعمية والبليلة
والفتة وكيفية طبخ الفراخ والبطة وملوخية بالحمَام
أعود للموضوع
ثلاثة على حبتين مافيش عدل
والسبب يا مخدرات
ياهن من ……..،،،،
نورة لاتنقلي لنا مثل هذي المواضيع المزعجة الله يخليك …
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 شهور
وعلى الدنيا السلام كان ذي أمها
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16023 ] نشر منذ 3 شهور
سوقهم ماشي 😂😂😂😂