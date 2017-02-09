رسميا.. الهلال يتعاقد مع عوض خميس لاعب النصر - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

تعاقد نادي الهلال اليوم الخميس مع عوض خميس لاعب نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة في عقده التي يحق له التوقيع خلالها لأي نادي.

وجاء ذلك بعد أن فشلت المفاوضات بين اللاعب وإدارة النصر من أجل تجديد العقد الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.

ووقع اللاعب علي عقود انضمامه للهلال في حضور مجلس إدارة النادي اليوم الخميس.