بالصور.. ضبط 7 وافدين يديرون شقة لصيانة الجوالات بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

تمكنت شرطة منطقة الرياض بالتعاون مع مكتب العمل في إلقاء القبض على 7 وافدين حوّلوا شقةً سكنية مقراً لصيانة وبيع الجوالات، وتم إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات وفي مقدمتها الترحيل النهائي.

وقال المهندس طارق الزهراني، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إنه تم التفاعل مع بلاغ من أحد المواطنين، بوجود عمالة وافدة تمتهن صيانة الجوالات داخل شقة سكنية بعيداً عن أنظار الجهات الرقابية، مضيفا أنه بعد التأكد من صحة البلاغ قامت شرطة منطقة الرياض بمشاركة فرقة تفتيشية من مكتب عمل الرياض بمداهمة الشقة وعثرت داخلها على مجموعة من الأجهزة تحت الصيانة وقطع غيار وعدد من إكسسوارات الجوالات.