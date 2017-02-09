محررو ويكيبيديا يصوتون على حظر ديلي ميل كمصدر غير موثوق للمعلومات - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك (صدى):

اغتبر العاملون بالموسوعة الشهيرة على الإنترنت ” ويكيبيديا “، صحيفة ديلي ميل البريطانية، مصدرا غير موثوق فيه للحصول على المعلومات، بحجة أن سمعتها قد ضعفت بشكل كبير.

وصوت المحررون العاملون بويكيبيديا بحظر الصحيفة البريطانية كمصدر موثوق منه للحصول على المعلومات التي يتم ضمها داخل مقالاته، لعدة أسباب، وتم مناقشة هذه الخطوة في مجلس المحررين الخاص بالموسوعة، والذي يتم خلاله مناقشة السلبيات والإيجابيات.

ورأى المحررين أن سمعت الصحيفة قد ضعفت بشكل كبير في تقصى الحقائق والاعتماد على الإثارة وتسطيح الموضوعات، وهذه الأمور كانت كافية بما فيه الكفاية لتبرير حظرها كمصدر موثوق منه للحصول على المعلومة، بحسب موقع آي بي تايمز البريطاني.