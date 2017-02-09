البورصة المصرية تغلق تعاملاتها بتراجع جماعي لمؤشراتها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

تراجعت مؤشرات بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، نتيجة تزايد عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية بهدف جني الأرباح .

وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول، في نهاية تداولات الأسبوع، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 7ر4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 634.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 6ر978 مليون جنيه .

وأوضحت البيانات أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30، انخفض بنسبة 0.86% ليبلغ مستوى 13114.86 نقطة، ليخسر بذلك 113.5 نقطة مقارنة بتعاملات الأمس.

ولفتت الاحصاءات إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 تراجع بنحو 0.1% ليبلغ مستوى 523.87 نقطة، كما انخفض مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا، حيث فقد نحو 0.26% ليبلغ مستوى 1258.97 نقطة.

وشهدت الجلسة، وفقًا للبيانات الختامية التداول على 176 سهمًا، ارتفع منها 43 سهمًا، فيما حافظ 30 سهمًا آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض سعر 103 أسهم، واتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي مبيعات29.39 مليون جنيه و7.81 مليون جنيه، بينما غلب على تعاملات المصريين الشراء بصافي مشتريات 37.21 مليون جنيه .