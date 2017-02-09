تقنية جازان تنهي قبول 730 متدربا بفروعها - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أنهت الكلية التقنية بمنطقة جازان مؤخراً ، أعمال قبول730 متدرباً مستجداً في جميع التخصصات التقنية بالكلية وفروعها بالعارضة والعيدابي والداير, للفصل التدريبي الثاني من هذا العام .

وقال موسى بن حمد الأمير، عميد الكلية التقنية بمنطقة جازان، إن جميع المتدربين المستجدين والمستمرين باشروا تدريبهم بالكلية وفروعها اعتباراً من الأحد الماضي ، مشيراً إلى أن وكالة خدمات المتدربين بالكلية أقامت برنامجاً لمدة ثلاثة أيام, لتهيئة المتدربين المستجدين وتعريفهم بنظام التدريب بالكلية وأنظمتها وخدماتهم وأنشطتها إضافة إلى حقوق وواجبات المتدرب.

وأضاف الكلية التقنية استوعبت500 متدرب مستجد للفصل التدريبي إضافة إلى ما يقارب230 متدرباً مستجداً بفروع الكلية، بزيادة في الطاقة الاستيعابية,مقارنة بالفصول السابقة تحقيقاً لتطلعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.