حافظي على شباب يديك بثلاث خطوات - صحيفة صدى الالكترونية

حافظي على شباب يديك بثلاث خطوات
لا تظهر علامات الشيخوخة على بشرة الوجه فقط، إنما أيضاً على كامل الجسم وخصوصاً اليدين.
فاليدان تعانيان كثيراً من العوامل البيئية والتعرّض لأشعة الشمس الضارة التي تسبب ظهور البقع الداكنة، بالإضافة إلى استخدامهما المفرط في إنجاز العديد من الأعمال المنزلية وخلال أوقات العمل. لذا، عملت معظم شركات التجميل على تطوير مستحضراتها الخاصة باليدين والأظافر لحمايتها والمحافظة على شبابها. استعيني بهذه المستحضرات واتبعي هذه الخدع لشباب دائم ليديك:
1- شكل الأظافر المناسب
عند برد أظافرك، ننصحك باعتماد الشكل الكلاسيكي الدائري أو البيضاوي فهو الأفضل ليديك مع التقدم في السن، بالإضافة إلى كون هذا الشكل يعزز من أنوثتك وأناقتك ولا يلفت النظر كثيراً إلى يديك كالشكل المربّع أو المستدق.
2- ألوان طلاء الأظافر
ننصحك عند اختيار لون طلاء الأظافر، بأن تعتمدي الحيادي منه لأنه يعزز جاذبية بشرتك بدلاً تضاربه معها كالزهري الصارخ. من الألوان التي ننصحك بها، الرمادي الفاتح والبيج وغيرهما من الألوان الطبيعية. أما صيغة الطلاء، فيُستحسن أن تقتني التركيبة الكريمية الغنية والشفافة، وأن تتفادي الطباشيري منها.
3- العلاجات الضرورية
وللمحافظة على شباب دائم ليديك، عليك أن تواظبي يومياً على استعمال المستحضرات المعالجة للأظافر والبشرة المحيطة بها (إهاب)، بالإضافة إلى استعمال الكريمات المرطبة والمزودة بعامل وقاية من أشعة الشمس الضارة التي تسبب ظهور البقع الداكنة والخطوط الرفيعة على يديك.
سرّ صغير: امنحي البشرة المحيطة بالأظافر عناية إضافية باستعمال مرطب بشرتك المزود بمكونات مرطبة وخصائص محاربة للتجاعيد بدلاً من المستحضرات الخاصة بها.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
صح كلامهم بالنسبه لطلاء الاظافر
الرمادي والبيج اكثر لونين استخدمهم في المناسبات😍😍
وسابقا كنت استخدم الشفاف عشان مايكون باين في الدوام
.
.اما اللي تبي نظاره للبشره …. امس سيقان الدجاج ومادة الكولاجين ….فيه حبوب منهن هي الي تحافظ علي الجلد من الشحوب والتجاعيد
واليابانيين هناك يجيبون البودره بالكيلو يشرونها ويخلطونها مع عصير برتقال ويوميا يشربونها ….عجايزهم وهن عجايز بشرتهن حيويه ….اما خلطات طبيعيه ومدري ايش هذي ماتنفع لازم شي عن طريق الفم ينفع 😍
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
صح كلامهم بالنسبه لطلاء الاظافر
الرمادي والبيج اكثر لونين استخدمهم في المناسبات😍😍
وسابقا كنت استخدم الشفاف عشان مايكون باين في الدوام
.
.اما اللي تبي نظاره للبشره …. امس سيقان الدجاج ومادة الكولاجين ….فيه حبوب منهن هي الي تحافظ علي الجلد من الشحوب والتجاعيد
واليابانيين هناك يجيبون البودره بالكيلو يشرونها ويخلطونها مع عصير برتقال ويوميا يشربونها ….عجايزهم وهن عجايز بشرتهن حيويه ….اما خلطات طبيعيه ومدري ايش هذي ماتنفع لازم شي عن طريق الفم ينفع 😍
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
غيوم ودي اسم ماركات حلوه للمناكير والارواج بعد اذن حضرتك خخخخخخ واي وحده من البنات ترد علي بعد غرومه واسوم ودانه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه والله ي روزا اني لااعرف ماركات ولا غيره
اشري اللي يعجبني فقط وكل اللي جربته اشوفه زين 😂😂 😂😂
بس سنتر بوينت حلو المناكير عندهم ولارواج جربتهن
وترى حكاية ماركه كلها كذب بس لهط فلوس ع الفاضي لاتركضين وراء القطيع بالماركات 😊😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12712 ] نشر منذ 3 شهور
روزا يا قلبي عندك ماركة ماك صح غالي بس جدا روعه والكل يمدح فيهم
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7113 ] نشر منذ 3 شهور
والله ي روزا ماني اشتري ماركات
ولا حتى اشتري مناكير
ماحبهاا كلش فما أهتم لهاا 😊😊
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
دانه المكياج الزين صدق مكياج الكويت …ماك وغيره بس لهط فلوس والله
اشوف بنات جماعتنا قسم كانه لياسه ع وجهها مايخف ولايروح من اول الحفله لاخرها …ومايعلمنا وش نوعه حسودات 😤😤
انا والله ماحب الثقيل نهائي بس من باب الفضول اسألهن لكن مايعلمن😤😤
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
من الألوان التي ننصحك بها، الرمادي الفاتح والبيج وغيرهما من الألوان الطبيعية
..
حن ذويقة ونعرف اللي يناسبنا ماتعودنا نكون إمعات ولانحب نقلد أحد ف أي شئ☺️
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12712 ] نشر منذ 3 شهور
أسوم يعني ما تحطين مكياج ولا مناكير ابداً 😄
يا أمل لا تجيبين لي سيرة المكياج الكويتي أحس صبغه مو مكياج اللبناني ذوق ناعم 😍
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
دانه انا اقصد ماركاتهم مو طريقة مكياجهم لالا
ماركاتهم حلوه تثبت والله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
محرومه …محرومه …بسالك
امس لك تعليق تمدحين اجهزه جوال هواوي
انتي جربيته بنفسك ؟؟؟؟ولا بس تسمعين من الناس يمدحونه وكيف نظامه يفرق كثير عن الجلكسي ؟؟؟لاني ناويه اغير واجربهن
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 3 شهور
بعد مجدولين ماعجبني شي
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
البارح حلمت بدانه والمحرومه اني شفتكن 😂😂😂😂😂قسم بالله …واسولف معكن بالحلم ..والله قمت مستانسه 😊😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 3 شهور
ايه مجربته حلو عندي القديم له عامين معي والله حلو ويشغل شريحتين وارسله حلو
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 3 شهور
ياقلبي يا امل ربي يسعدك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12712 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههه امول كيف كنا بالحلم حلوين ههههههه الله يسعدك ويجمعنا ع خير يارب
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7113 ] نشر منذ 3 شهور
اكيد احط مكياج ي دانهه.. بس الخفيف السمبل 😊🌚
والمناكيررر م احبهاا ابد ماعمري حطيتهاا بأظافررري 🌷
حتى م افكر اني اشتريهم وأجرب 😁
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
حلوييييين ي دانه بس والله ناسيه وش كان محور حديثنا 😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههه ربي يسعدك يا امل بس لا تفسرين الحلم
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂
لا ي محرومه ماراح افسره
لانه اصلا مو حلم ….اتوقع حديث نفس
من كثر ما ابربر هنا معكم 😊😊
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂
لا ي محرومه ماراح افسره
لانه اصلا مو حلم ….اتوقع حديث نفس
من كثر ما ابربر هنا معكم 😊😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12712 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
محرومه انا لما اشوف حلم ع طول بس ابحبش في قوقل وفي اليوتيوب لين احاول اوصل لتفسير …..قالت لي امي انتبهي ع حالك لاتصير مشعوذه😂😂😂😂😂
من كثر التعمق بالموضوع
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
ودي احلم في برق الحيا وسعيد مكني ووهم والقرني وش الحل يا ماوراء الغيوم
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
نمتن ي بنات 🤔
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
نمتن ي بنات 🤔
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
نمتن ي بنات 🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
شكلهم نامو وانتي ليه الليله تكررين رسايلك يمكن عندك مشكله في الارسال