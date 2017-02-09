حافظي على شباب يديك بثلاث خطوات - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

لا تظهر علامات الشيخوخة على بشرة الوجه فقط، إنما أيضاً على كامل الجسم وخصوصاً اليدين.

فاليدان تعانيان كثيراً من العوامل البيئية والتعرّض لأشعة الشمس الضارة التي تسبب ظهور البقع الداكنة، بالإضافة إلى استخدامهما المفرط في إنجاز العديد من الأعمال المنزلية وخلال أوقات العمل. لذا، عملت معظم شركات التجميل على تطوير مستحضراتها الخاصة باليدين والأظافر لحمايتها والمحافظة على شبابها. استعيني بهذه المستحضرات واتبعي هذه الخدع لشباب دائم ليديك:

1- شكل الأظافر المناسب

عند برد أظافرك، ننصحك باعتماد الشكل الكلاسيكي الدائري أو البيضاوي فهو الأفضل ليديك مع التقدم في السن، بالإضافة إلى كون هذا الشكل يعزز من أنوثتك وأناقتك ولا يلفت النظر كثيراً إلى يديك كالشكل المربّع أو المستدق.

2- ألوان طلاء الأظافر

ننصحك عند اختيار لون طلاء الأظافر، بأن تعتمدي الحيادي منه لأنه يعزز جاذبية بشرتك بدلاً تضاربه معها كالزهري الصارخ. من الألوان التي ننصحك بها، الرمادي الفاتح والبيج وغيرهما من الألوان الطبيعية. أما صيغة الطلاء، فيُستحسن أن تقتني التركيبة الكريمية الغنية والشفافة، وأن تتفادي الطباشيري منها.

3- العلاجات الضرورية

وللمحافظة على شباب دائم ليديك، عليك أن تواظبي يومياً على استعمال المستحضرات المعالجة للأظافر والبشرة المحيطة بها (إهاب)، بالإضافة إلى استعمال الكريمات المرطبة والمزودة بعامل وقاية من أشعة الشمس الضارة التي تسبب ظهور البقع الداكنة والخطوط الرفيعة على يديك.

سرّ صغير: امنحي البشرة المحيطة بالأظافر عناية إضافية باستعمال مرطب بشرتك المزود بمكونات مرطبة وخصائص محاربة للتجاعيد بدلاً من المستحضرات الخاصة بها.