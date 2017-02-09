فيديو.. رجل يساعد زوجته في سرقة ملابس وإخفائها أسفل ثيابها - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة داخل محل ملابس، للحظة تنفيذ امرأة لعملية سرقة بمساعدة رجل ظهر معها ويرجح أنه زوجها.

وأظهر المقطع الرجل وهو يشكل بجسده ستارا ويساعد زوجته في إخفاء مسروقات بمكان غريب أسفل ملابسها، ولم يذكر ناشر الفيديو معلومات تفصيلية عن مكان وقوع السرقة.