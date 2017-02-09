فيديو.. رجل يساعد زوجته في سرقة ملابس وإخفائها أسفل ثيابها - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو.. رجل يساعد زوجته في سرقة ملابس وإخفائها أسفل ثيابها
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة داخل محل ملابس، للحظة تنفيذ امرأة لعملية سرقة بمساعدة رجل ظهر معها ويرجح أنه زوجها.
وأظهر المقطع الرجل وهو يشكل بجسده ستارا ويساعد زوجته في إخفاء مسروقات بمكان غريب أسفل ملابسها، ولم يذكر ناشر الفيديو معلومات تفصيلية عن مكان وقوع السرقة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
امحق من عائلة
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
ويييه ي فشيله 🙊🙊
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2168 ] نشر منذ 3 شهور
مش كده يابيه
أنته والولية
جتكو نيلة
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذ بالله تقول عبايتها خزانة ملابس كثر ماحطت فيها
اميرره[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
حرام ﻻتسبون وﻻتتشمتون يمكن محتاجين ماعندهم الي يكفي يشترون فيه قولوا الله يرزقهم ويهديهم وﻻيبتلينا
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16023 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه ههههههه
قبل أمس شفت في عرض أزياء فحدى القنوات
فنايل صوف شتوي وصيفي…
كم كامل تتناسب مع البناطيل والجنوز…
وأنا ذووووييييق فاللبس…
ولاعجبني شي أجيبه يعني أجيبة….
رحت رد تاغ…
أستقبلني مديرهم يحسب في مشكلة
دايم ماأدخل عليهم الا وشياطين الأرض تلعب في راسي😂😂😂
فحايب لي عصير قلت ماأبي
لكن الفنايل هذي أبيها وريته الصور..
للأسف طلع ماعندهم نفس النوعية😠
قلت هين أوريكم…
والله لأخلي خالي يرفع عليكم الأيجار😓😂😂😂
ورحت مكس وماحصلتها…
وطلعت جده ونفس الشي…
تصدقون وين لقيتها..
أمس الصباح فسوق البطحاء فالرياض
وقسم بالله أرخص سعر25ريال شريت أربع..
ولو في رد تاغ ولا مكس كنت ءتوقع أقل شي الفنيلة ماتقل عن180ريال وعندي أستعداد أشتري بس مالقيت…
بعض الملابس تغريك تشتريها…
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16023 ] نشر منذ 3 شهور
عموما الله يرزقهم ماحد يدري عن ظروفهم..
لاتتشمتون ترى الدنيا دوارة…
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
صحيح ياخوي القرني الشماته ماهي زينه . الله لا يبلانا .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12712 ] نشر منذ 3 شهور
😐😐
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
الحرام حرام والسرقة حرام مهما كانت الظروف ما يسوون الحرام ويغضبون رب العالمين وشلون ربي يرزقهم ويغنيهم وهم يعصونه هذا يقطع رزقهم
سامية الحازمي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 شهور
قال تعالى( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (٢) ويرزقه من حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
اميرة وش اللي حرام و محتاجين هذا هو مثل البغل ليه مايشتغل يسرقون ملابس لو اكل نقول ذابحهم الجوع الا استحلو الحرام واستسهلوه يسرقون تعب الناس مين اعطاهم حق يسرقون تعب صاحب المحل ورزقة
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
اي والله ي نوال كبر البغل 😂😂😂😂😂
مافيه شي يبرر السرقه …وبعدين وين محتاجين والمره كاشخه عبايه وحجاب احمر والرجال بعد لبسه زين
لكن هذي ناس تستسيغ اللقمه الحرام
الله يغنينا يارب بحلاله
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا ماوراء الغيوم اشكالهم ماتدل على انهم فقراء كاشخين تلقينهم فاتحين محل بالشارع الثاني من ورا السرقات هههههه ويجيك ناس يتعاطفون مع السارق اتمنى هالنوعية ينسرقون عشان يحسون بشعور صاحب المحل لما رزقة وتعبة ينهبة واحد على الجاهز
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
هذا الزوج ولابلاش😂
فيه بيوت عايشين ع السرق والشحاذه .
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
أبوالجدايل[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 شهور
إن كان رب البيت بالدف ظاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10225 ] نشر منذ 3 شهور
الثياب بعد ما دحشتها في ملابسها تحتاج الى غسيل بمطهر او شوية بنزين لقتل الجراثيم اللي علقت بها ثم تبخرها بعلك البان من شان الريحه المقرفه مالت عليها وعلى زوجها عيلة حراميه