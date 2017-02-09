بالفيديو.. ينقذ زوجته من الانتحار في اللحظة الأخيرة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ينقذ زوجته من الانتحار في اللحظة الأخيرة
أنقذ رجل صيني زوجته من الموت، بطريقة غريبة للغاية لدى محاولتها الانتحار عبر القفز من أعلى مبنى مرتفع في مدينة أنكانغ بمقاطعة شانكزي.
وأظهر مقطع مصور الرجل وهو ممسك بشعر زوجته التي ظلت معلقة في الهواء تحاول المقاومة من أجل السقوط، وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث، وتمكن رجال الإنقاذ في النهاية من مساعدة الزوج وسحب زوجته إلى أعلى واصطحابها للمنزل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
ذيبان تلها تستاهل الشحم يا فطيس
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
اححح كانوا ماسكينها من شعرها فقط 😣😣
عاد الشعر اليييييييم سحبه😭
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
كنت خلها بترتاح صدقني
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
المهم انقذهاغيوم 😂ولو تمرمط شعرها😂😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه والله يختي اظنهم سحبوا مخها مع شعرها 😂😂
يلا يمكن تعقل بعد هالمرمطه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه والله يختي اظنهم سحبوا مخها مع شعرها 😂😂
يلا يمكن تعقل بعد هالمرمطه
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
عطها علقة مرتبة تنسيها الانتحار
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
يمكن غيوم الله لا يبلانا 😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10225 ] نشر منذ 3 شهور
ما قصر الزوج من المؤكد ان يحبها