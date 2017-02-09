 بالفيديو.. ينقذ زوجته من الانتحار في اللحظة الأخيرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو.. ينقذ زوجته من الانتحار في اللحظة الأخيرة

بالفيديو.. ينقذ زوجته من الانتحار في اللحظة الأخيرة
بكين(صدى):

أنقذ رجل صيني زوجته من الموت، بطريقة غريبة للغاية لدى محاولتها الانتحار عبر القفز من أعلى مبنى مرتفع في مدينة أنكانغ بمقاطعة شانكزي.

وأظهر مقطع مصور الرجل وهو ممسك بشعر زوجته التي ظلت معلقة في الهواء تحاول المقاومة من أجل السقوط، وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث، وتمكن رجال الإنقاذ في النهاية من مساعدة الزوج وسحب زوجته إلى أعلى واصطحابها للمنزل.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور

ذيبان تلها تستاهل الشحم يا فطيس

[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور

اححح كانوا ماسكينها من شعرها فقط 😣😣
عاد الشعر اليييييييم سحبه😭

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

كنت خلها بترتاح صدقني

[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور

المهم انقذهاغيوم 😂ولو تمرمط شعرها😂😂

[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور

جنوبيه والله يختي اظنهم سحبوا مخها مع شعرها 😂😂
يلا يمكن تعقل بعد هالمرمطه

[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور

جنوبيه والله يختي اظنهم سحبوا مخها مع شعرها 😂😂
يلا يمكن تعقل بعد هالمرمطه

[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور

عطها علقة مرتبة تنسيها الانتحار

[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور

يمكن غيوم الله لا يبلانا 😂😂

[ عدد التعليقات: 10225 ] نشر منذ 3 شهور

ما قصر الزوج من المؤكد ان يحبها