بالفيديو.. ينقذ زوجته من الانتحار في اللحظة الأخيرة - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أنقذ رجل صيني زوجته من الموت، بطريقة غريبة للغاية لدى محاولتها الانتحار عبر القفز من أعلى مبنى مرتفع في مدينة أنكانغ بمقاطعة شانكزي.

وأظهر مقطع مصور الرجل وهو ممسك بشعر زوجته التي ظلت معلقة في الهواء تحاول المقاومة من أجل السقوط، وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث، وتمكن رجال الإنقاذ في النهاية من مساعدة الزوج وسحب زوجته إلى أعلى واصطحابها للمنزل.