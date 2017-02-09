مدير بنك التنمية يوجه بتشكيل لجنة عاجلة لمعالجة ملاحظات الشورى - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

وجه مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله النملة، بتشكيل لجنة فورية برئاسته وعدد من مساعديه ومديري الإدارات المعنية لمعالجة كل الجوانب المتعلقة بالملاحظات التي ناقشها مجلس الشورى مؤخراً.

وقال النملة، في تصريح عقب جلسة أعضاء مجلس الشورى؛ لمناقشة التقرير السنوي للبنك، والتي تمّت يوم الأربعاء الموافق 11 جمادى الأولى 1438هـ، أن ملاحظات أعضاء المجلس على البنك محل اهتمام قيادات البنك، وسيتم العمل بها.

وأوضح النملة أن البنك يسعى بشكل مستمر على تلمّس الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبنك وبرامجه وخدماته التي يقدمها للمواطنين سواءً على مستوى برامج القروض الاجتماعية أو المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة، والعمل على استراتيجية الادخار التي تتضمّن إيجاد برامج ومنتجات ادّخارية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواءً الحكومية أو القطاع الخاص.

ولفت إلى أن البنك يقوم بدور مهم في تنمية عجلة الاقتصاد وتحقيق التوازن في تنوّع وتوسّع منتجاته وبرامجه الموجهة للمواطن الكريم، ويحرص على توفير الكثير من المدخلات الاقتصادية، وتوليد فرص وظيفية وداعم ومشجع لنمو قطاع المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة في المملكة.