وليد عبدالله يوجه رسالة للشباب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

وجه وليد عبد الله حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي رسالة لإدارة فريقه السابق الشباب مقدما لهم جزيل الشكر وانتقل عبد الله إلى النصر قادما من الشباب وخاض الأربعاء أول مران له مع الفريق الجديد.

وقال اللاعب من خلال تصريحات لقناة أم بي سي برو :” أود أن أشكر إدارة ولاعبين ومسئولي نادي الشباب على الفترة التي قضيتها في النادي، وعلى تسهيل انتقالي للنصر “.

وأضاف :” قررت التنازل عن المساحقات المتبقية في عقدي والإنضمام للنصر لأنه كان من الصعب أن أظل طوال هذه الفترة أخوض التدريبات فقط “.

وأكمل :” الأمير فيصل بن تركي اشتراني وانا اشتريته، كان مُصرا على التعاقد معي لذلك تمسكت بالنصر “.

واختم :” لم أشعر بأي غربة مع لاعبي النصر، بل شعرت وأنني في الفريق منذ عشر سنوات “.