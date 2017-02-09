شيخ قرية مات منذ 35 يوما وفتحوا قبره فاكتشفوا أنه توفي من ساعات - صحيفة صدى الالكترونية

شيخ قرية مات منذ 35 يوما وفتحوا قبره فاكتشفوا أنه توفي من ساعات
شهدت مدينة قوص، التابعة لمحافظة قنا جنوب مصر واقعة مثيرة وتفاصيلها غريبة لا يصدقها عقل، لكن تأكيدات شهودها على صحتها جعلتها كروايات الأساطير.
تعود احداث الواقعة عندما حدثت أمرت النيابة العامة باستخراج جثة مواطن يدعى محمد عبدالوهاب مصطفى 55 عاماً توفي منذ 35 يوماً استجابة لطلب أسرته بنقله من تلك المقبرة لمقبرة أخرى، حيث أتى في رؤيا منامية لعدد من أقاربه، وطلب نقله لمكان خلوته بمنزله، التي كان يتعبد ويصلي فيها قبل وفاته.
أمرت النيابة العامة بنقل الجثة بحضور وفد أمني وطبيب شرعي، وكانت في انتظارهم مفاجأة أخرى؛ حيث أكد الطبيب الشرعي أن الجثة سليمة ولم تتحلل أو يصيبها أي تعفن، مضيفاً أنه بالكشف الظاهري على الجثة تبين أن صاحبها متوفى منذ ساعات فقط وليس 35 يوماً.
شيع أهالي القرية الجثمان لمكان دفنه الجديد وسط تهليل وصياح وتكبيرات وزغاريد، مؤكدين أنه كان عابداً وزاهداً وناسكاً ويجلس في خلوته أكثر مما كان يجلس مع أهله، فيما قال أحد الأهالي إن أسرته قررت إنشاء ضريح له بمنزله تكريما له.
اكد عمدة القرية صحة الواقعة، مؤكداً أن المتوفى كان رجلاً زاهداً وناسكاً وأخلاقه لم يشهدوا لها مثيلا.
واضاف إنه كان يعمل شيخاً للقرية ويحل مشكلات الأهالي بحكمة شديدة، وكان الجميع يحبونه لأخلاقه العالية وسعة صدره التي كانت تحتوي جميع من تعامل معه، كما كان من حفظة القرآن الكريم، ويمكث في خلوته بمنزله ساعات طويلة يقضيها في الصلاة والتعبد.
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
فيما قال أحد الأهالي إن أسرته قررت إنشاء ضريح له بمنزله تكريما له.؟؟
ويش هذ التخلف والرجعيه وهذا الغلو والدجل تقديس انسان لا يضر ولا ينفع
عليهم من الله ما يستحقون
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15998 ] نشر منذ 3 شهور
مشكلة والله تندفن وأنت حي🤔
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1214 ] نشر منذ 3 شهور
ما تنبللع .. يعني الرجال جلس أربعة وثلاثين يوم حي في القبر ؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
سوف يستغل الدجالين هذه الكذبه لعمل ضريح ومزار يطوفون به ويستغيثون به من دون الله وسيعمل صندوق للنذور والتبرعات وهات يادجل وياكذب وهذا هو دين الصوفيه
جيفاراا[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 3 شهور
الزبده مات
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
كلام مايدخل العقل
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
صدَقت يا غيييوورر . الزياره بعشره جنيه والحسابه بتحسب .
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
لا فهمتم الخبر غلط
المقصد انو ربي مكرمه بقبره بسبب اللي عمله بدنيااه زي مثلا الانبياء ماتتحلل جثثهم زي ماهي تبقى سبحان الله
والمقصود بالخبر ان جثته ماتحللت رغم انه مات اكثر من شهر مو انو جلس حي وتوه يموت
حظه ماشاء الله
الله يحسن خواتيم اعمالنا
تكفون ادعو لولدي ربي يشفيه من التشنجات اللي للحين مو معروف سببها 💔😢
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم يا رحمن يارحيم تشفي ولد الإخت بنت ابوي وتعافيه وتخليه لها .
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4124 ] نشر منذ 3 شهور
تصلح قصة فيلم هندي بنغالي خرافات المصريين المغشوش لعب فيهم
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4124 ] نشر منذ 3 شهور
الأخت بنت ابوي
لا إله الا الله الحليم الكريم .. لا اله الا الله العلى العظيم
لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
الحمد لله الذى لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شئ قدير
وسبحان الله .. ولا إله إلا الله .. والله أكبر .. ولا حول و لا قوة إلا بالله
إلهى .. اذهب البأس رب الناس ، اشف وأنت الشافى ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقماً ..
إلهى .. اذهب البأس رب الناس ، بيدك الشفاء ، لا كاشف له إلا أنت .. يارب العالمين آمين ..
إلهى .. إنى اسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية ..
إلهى .. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك .. إنك على كل شئ قدير •اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.
•اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.
•اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد ويا منجز الوعيد ان تشفيه وتعافيه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12697 ] نشر منذ 3 شهور
الله يشفيه ويعافيه يارب
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
امين امين امين الله يسسمع منكم
تسلم اخوي عقاب ماقصرت
الله يخلي لك احبابك ياارب
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
كل هالكذب عشان يضحكون على السذج ويسوون له ضريح ويحجون للضريح وطلب شفاء وتوسل واستغاثة اعوذ بالله من الشرك