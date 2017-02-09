فريق طبي ينقذ معتمرة باكستانية تعرضت لعارض صحي في مطار جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أجرى فريق طبي في مستوصف مجمع الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، عملية إنعاش قلبي رئوي لمعتمرة باكستانية 82 عاماً.

وقالت مصادر إن المعتمرة كانت في طريقها إلى بلادها، بعد أن أدّت مناسك العمرة، لكنها تعرّضت لعارض صحي استدعى نقلها إلى المستوصف.

وأضاف أن المعتمرة كانت تعاني من توقّف التنفس والنبض، وتم التدخل السريع من قبل الفريق الطبي المناوب، وعمل إنعاش قلبي رئوي، وتم إرجاع النبض والتنفس عن طريق أنبوب التنفس الصناعي، وتم نقل المريضة إلى مجمع الملك عبدالله.