العيادات السعودية تقدم التطعيمات لـ 963 لاجئاً سوريا في الزعتري - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

قدمت عيادة المطاعيم التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج الوقائي الطبي من اللقاحات و التطعيمات لعدد 963 لاجئًا سوريا خلال شهر يناير من العام 2017م ضمن البرنامج الصحي الذي أطلقته العيادات السعودية ” شقيقي صحتك تهمني “.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية الدكتور حامد المفعلاني أن عمل عيادة التطعيمات يشتمل على إعطاء جميع اللقاحات الضرورية التي أقرها الأطباء المختصين العاملين في العيادات التخصصية السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)، بحيث تشمل مختلف الفئات العمرية وذلك ضمن البرامج الوقائية التي تتبعها الحملة لمنع انتشار الأوبئة و الأمراض السارية بين الأشقاء السوريين لا قدر الله.

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة تركز على الجوانب الجسدية، والمعنوية ، والنفسية للأشقاء السوريين ، خصوصًا في ظل وجودهم في بيئة اللجوء التي تعد حاضنة لكثير من الأوبئة والأمراض في ظروف مناخية متقلبة تشهدها مناطق وجودهم حاليًا و ما يتعرض له الأشقاء من ضغوط نفسية وما يرافقها من تداعيات وآثار جانبية على تفاصيل حياتهم .