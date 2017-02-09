علي الغفيص يبحث أوجه التعاون مع وزيرة العمل بالجمهورية القرغيزية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أمس (الأربعاء)، على هامش مؤتمر (تعزيز قيم مؤسسة الزواج والأسرة والمحافظة على قيمها الإسلامية)، المقام في محافظة جدة، معالي وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية في الجمهورية القرغيزية السيدة تاليغول عيسى كونوفا، والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم البلدين.

ورحب الدكتور علي الغفيص في بداية اللقاء بالسيدة تاليغول عيسى كونوفا والوفد المرافق لها، مؤكداً على عمق العلاقة التي تجمع البلدين في عدد من المسارات التنموية والحضارية.

حضر اللقاء وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية الدولية الأستاذ زياد بن إبراهيم الصايغ، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله العليان.