بالفيديو والصور.. اهتمام الزوار بالإنتاج الزراعي لقرية عسير التراثية بالجنادرية 31 - صحيفة صدى الالكترونية

محمد معلمي(صدى):

نالت المنتجات الطبيعية والزراعية في منطقة عسير ومحافظاتها على نصيب وافر من اهتمام الزوار لقرية عسير التراثية بالجنادرية 31، وشهدت إقبالا كثيفا للحصول على هذه المنتجات إما بشرائها أو للتعرف أكثر عليها وخصائصها وطرق إنتاجها.

ويعد منتج معمول تمر الصفري أحد أهم هذه المنتجات، التي اعتاد زائر القرية على توافرها في جناح محافظة بيشة، في كل دورة من دورات مهرجان الجنادرية، لاسيما وأن بيشة عرفت بزراعتها للنخيل التي يعرف ثمرها بالصفري.

وتُشكل منتجات العسل والسمن البري وزيت السمسم وطحين البُر 70% من المنتجات المحلية التي تعرضها المنطقة، لتميز عسير بتنوع التضاريس والمناخ، مما أوجد تنوعاً في الإنتاج، خصوصاً في القطاع الزراعي، وفق المعطيات البيئية.

فعسير تعد من أثرى مناطق المملكة في التنوع الإنتاجي الزراعي، لذا تعمد إلى تنظم فعاليات مختلفة طوال العام، مثل مهرجان الصفري ومهرجان العسل والتمر والعنب وغيرها من المنتجات التي تستحق التسويق، ومشاركة المنطقة في دورة هذا العام بالجنادرية، تحظى برضا الزوار.