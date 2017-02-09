بالفيديو والصور.. فعاليات جناح حائل المتنوعة تجذب زوار الجنادرية31 - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. فعاليات جناح حائل المتنوعة تجذب زوار الجنادرية31
شهد جناح حائل في الجنادرية 31 إقبالا كبيراً من الزوار، حيث تنوعت الزيارات ما بين السوق الشعبي والساحة الشعبية التي حملت الفلكلورات الغنائية الحائلية، وكذلك الحرف اليدوية.
التي تميز بها بيت حائل مثل صناعة الدلال والسفر والملاقيط والمباخر وصناعة ” السبح ” وما يشابهها من حرف يتم صناعتها أمام الحضور.
وكذلك البيت الحائلي الذي رسم لجميع الزوار ماهية التراث الحائلي لدى أهالي المنطقة .
وحرص جناح حائل على توفير جميع وسائل الراحة للزائريـن, بما يمكنهم مـن المشاهدة والاستمتاع بفعالياته.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
ما شاء الله . شيي جميل .