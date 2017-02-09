مواطنة تشوه طليقة زوجها على الانترنت خوفاً من عودته إليها - صحيفة صدى الالكترونية

مواطنة تشوه طليقة زوجها على الانترنت خوفاً من عودته إليها
أصدرت محكمة المدينة المنورة حكماً يقضي بسجن سيدة عامين وجلدها 80 جلدة وتغريمها 10 آلاف ريال، لقيامها بالتشهير والسب بطليقة زوجها عبر الانترنت، خوفاً من عودته إليها.
وكان مواطن قد تقدم ببلاغ للجهات المختصة يشكو فيه من تعرض شقيقته لسب وقذف وتشهير في عدد من المواقع على الانترنت دون معرفة مصدر تلك الإساءات.
لتقوم الجهات الأمنية بتتبع مصدر الإساءات، الملقم المستخدم، وتبين أنه من هاتف باسم طليقها، الذي تم استدعاءه ونفى خلال التحقيقات مسؤوليته عن حملة التشهير، كاشفا أن زوجته الحالية تستخدم أيضا الهاتف.
وباستجواب الزوجة الجديدة أقرت بارتكابها الجريمة خشية عودة طليقة زوجها إليه، خاصة بعد علمها بوجود مساع للصلح بينهما.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10225 ] نشر منذ 3 شهور
قضت محكمة المدينة المنورة بمعاقبة مواطنة، بالسجن لمدة سنتين وجلدها 80 سوطًا وتغريمها 10 آلاف ريال تدفع لبيت مال المسلمين وذلك بتهمة قذف طليقة زوجها والتشهير بها في المواقع الإلكترونية.
لكن لما تذهب الاموال لبيت مال المسلمين الذي لم يتضرر و لم يشهر به 🙂
العروس الجديده ناقصة عقل وتستحق اكثر مما صدر ضدها
slman[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 3 شهور
لهذه الدرجه وصل الحقد في بعض النساء حتى وهي مطلقه من زوجها ماتسلم منها ومن اذاها هذه وصلت قمة الغيره . صحيح ان بعضهم ناقصات عقل وفهم . طيب عيشي حياتك مع زوجك ولا تدخلي الوسواس والتفكير في ضرتك اللي كانت عايشه معاه . وش كسبتي بس ضريتي نفسك عشانها
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 3 شهور
انا ما بعلق على الخبر لانها مو شي جديد وصارت الامور تحدث بكثرة بدافع الغيرة او الانتقام
لكن شدني هذا السطر .>>>>(وتغريمها 10 آلاف ريال تدفع لبيت مال المسلمين )<<<
هل نحن في العصر الاموي او العباسي
من ولدت الى اليوم لم اسمع ببيت مال المسلمين عندنا
ولا يقصدون بيت مال الحكومه
اما المسلمين فلم يعد لديهم الان بيت مال
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4099 ] نشر منذ 3 شهور
تستاهل
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الحريم مشاكلهم وبربرتهم كثيره الله يرحم زوجتي ويغفر لها من عقبها ونا عايش هدوء يازينه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
فيه رجال يطلق زوجته ويتزوج وحدة ثانية نكاية فيها وهو في باله ما زال يحبها ويبيها دامك انت تبيها ليش تتزوج وحدة ثانية وتبلش عمرك فيها وبمشاكلها هههههه خلك مع زوجتك الثانية اما الاولى والله ما ترجع لك بعد كلام زوجتك الثانية عنها خلاص كرهت انت وزوجتك 😷😷😷
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 3 شهور
الله حطها في شر اعمالها ، الاكيد ان الزوج رح يرجعها الان ، وانتي ما عاد يبغاك لانك اصبحتي صاحبة سوابق الله يغفر لك ولا يبلانا
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 3 شهور
الشايب دايم تعليقاتك عن زوجتك مسيئه لكن نقول ان شاء الله تخفيف من ذنوبها بسب كلامك عنها شكلها ارتاحت منك بعد موتها لانه باين كلامك عنها وهي ميته فكيف كانت معاملتك لها وهي حيه بعض الرجال ليس له من الرجوله الا الاسم والشرهه على الي زوج واحد مثلك ثرثار اذكروا محاسن موتاكم
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
انا ابي اخذ الزوجه الثانيه واستجوبها واتاكد من قواها العقليه 😡😡😡
اولا انتي متزوجه واحد مطلق طلقه رجعيه وليست حارمه
يعني فيه احتمال ترجع ويصير لك ضره والباقي انتي ادرى فيه
دام غيرتك ماتسمح لك بوجود ضره .ليه تاخذينه من الاول 😡😡دام عايشه احلام ورديه انك بتملكين رجل لوحدك ليه تاخذينه
ليه مانتظرتي واحد عازب يجيك 😡😡…ياللي ماتخافين الله …المفروض الزوج اللحين يمسك ويدقك دق ثم يطلقك وتنقلعين تاخذين جزاك من جلد وخلافه 😡😡
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
هالحريم الحقيرات …كيف تاخذ ع ضره
وتجي تصير مثل القندس اللي يحفر من تحت لتحت 😡
.
.انتي الثانيه اللي جيتي وخربتي ع الاولى …يعني استحي ع دمك وسدي حلقك وكفي شرك عن هالادميه …ودام الغيره بتذبحك لاتاخذين ع ضره …انضربي ع قلبك عند اهلك
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7113 ] نشر منذ 3 شهور
مافي ألعن واحقر من تعامل النسوان مع بعضهم
ليت الجلد يكوون دبببببل ..
ودي اشؤفها وهي تنجلد قليلة الخاتمه 😅😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذ بالله من الحقد والغباء
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان بعض القلوب مدري كيف عماهم الحقد دامه زوجك خلي طليقته بحالها والله يعوضها باللي يصونها
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
بغض النظر عن الموضوع
هذا طبع الحريم إلا مارحم ربي
فيهن ( الغيرة و الحسد ) أقبح الصفات
وإذا غارت الوحدة من وحدة وحسدتها ع أي شئ … ماعاد تشوف
تحاول تدمرها بأي طريقة . . أقلها تشوه سمعتها ف المجالس ولو يحصل لها
تنال من عرضها هذا مبتغاها وغاية مناها عشان تذلها أنواع الذل.
..
والمرأة الحقود الحسود أكثر مايغيضها أن فلانة من الناس محبوبة وتنمدح عندها ويجن جنونها
وتنتقم من المرأة اللي يمدحونها
طيب ياصغيرة العقل ياحاسدة إذا كان ولابد بتنتقمين أنتقمي من اللي حبوها ومدحوها .. ويش ذنبها هي
عشان تنتقمين منها ؟!!!
تعاقبينها ع اشياء مو ف يدها . . هبة من رب العالمين🤔
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
هذي غبية ولاعندها ثقة في نفسها زوجك عندك بالبيت يالخبلة مو عندطليقتة يعني ركزي معاه و تقدرين تخلينة ينسى الزوجة الاولى ولايفكر يرجع لها بدل الهبل ذا الحين انتي بتصيرين المطلقة والمسجونة بعد هههههههه
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
يانوال ترى ( بعض ) الرجال إذا طلق زوجته هذا مو معناه أنه يكرهها قد تكون فيه أسباب دعته
يطلقها غصب عنه ( البيوت أسرار )
يعني لويتزوج بعدها كذا وحدة “مستحيل” ينساها .
ولعلمك فيه احياناً رجل متزوج تحصيل حاصل لأن قلبه متعلق بوحدة ثانية.
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
قالوا تـزوج كـود تدلـه وتنسـاه
………………………قلت آه لو خذت أربـع مـا نسيتـه
قالوا من أقصى الناس وين أنت وياه
…………………..قلت آه ما أنسى يوم جاني وجيتـه
قالـوا نشوفـه عنـد هـذا وهـذاه
………………………قلت آه عمره ماعقب حجـر بيتـه
قالـوا عليـلٍ ناقلـن داه بــرداه
……………………….قلت آه بأقرابـي وروحـي فديتـه
قالـوا نشيـر ولا نفـع ماحكينـاه
……………………….قلـت آه هـراج النمايـم عصيتـه
قالوا كثر شيبـك وقلبـك بعميـاه
………………………..قلت آه لـو قلبـي غريـر نهيتـه
مطـاوعٍ قلبـي بعجفـاه وإقــداه
………………………وإليا عطى منهـاج دربٍ عطيتـه
يانـاس خلـوا كـل وادٍ ومجـراه
…………………………قلتـوا كثيـر وقولكـم مالقيـتـه
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
اكيد ياتوليب الطلاق واحد والاسباب مختلفة لكن فية اللي تقدر تنسي زوجها اللي قبلها باسلوبها وتعاملها خصوصا انها الجديدة وفيه اللي مثل الخبلة ذي خربت حياتها بغبائها
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
صادقه نوال الاسلوب له دور وتقدر تسحب الرجال لصالحها بس هذي مغفله …الله لايبلانا يارب بعقول فارغه
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
يانوال الرجل إذا حب زوجته من قلبه❤️حب حقيقي والله لو تجي وحدة ولامليون وحدة مكانها
حرام ماينساها.
لكن الرجل اللي حبه تايوان من طرف اللسان هذا النوع ينساها وينسى حتى أسمها
..
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
يانسيم الليل سلم لي على اللي ( مانسيته )!
بلغه ( شوقي ) وبشرني لعله مانساني!
( وآهنيك ) يوم تاصل ديرته وتمر بيته
أما أنا ( شفق(ن) على شوفه ) وحاديني زماني!
ما أبغي إلا اللي لو أن غيره بغاني مابغيته
أشري اللي باعني ( لأجله ) وأبيع اللي شراني!
من كثر ما ( أموووت فيه ) أموت في حيّه وميته
( كنّ ما غيره على قيد الحياة إنسـان ثانـي ) 🤔
وإن نويت الصبر والسلوان دونه ( ماقويته )!
( صورته ) فـ عيوني الثنتين ( وأسمه ) في لساني💖
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
مدري عن الرجال ياتوليب هم ادرى كيف يحبون انا اتكلم عن اللي اعرفة الزوجة الذكية تعرف كيف تستميل زوجها وتحببة فيها وتنسية الماضي لانها الحاضر والماضي لو فيه خير ماصار ماضي
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
يا نسيم الصباح سلم على باهي الخّد…نبهه من منامه
قول له أني على وعده أسيراً مقيّد…حتى يوم القيامه
قلت يا عاذلي مالي ولك ليش تحسد…خلّي عنك النمامه
أنت يا من ترى في جمالك مزيّد…شيء علينا ملامه
غير في نظرة الخد الأسيل المورّد…من روابي تهامه
ريقها الشهد وأحلى من الشهد وابرّد…والحلا في كلامه
من رأى غرته هلل. وكبر . وشهّد…بدر ليل التمامه
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
يانوال كيف تقولين والماضي لو فيه خير ماصار ماضي؟
المفروض تقولين هالكلام للماضي السئ مو للماضي اللي فيه شخص تحبه
وعشت معاه أيام جميلة☺️ المشاعر والأحاسيس مو لعبة عشان يجي شخص
ينسيك شخص تحبه.
شوفي القصيدة اللي أنا كاتبتها تراها لشاعر توفت زوجته ورفض يتزوج بعدها
من زود حبه لها💖
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
الموت هذا شي ثاني مو بيدة لكن الطلاق شي بـ اختيارة وارادتة قرر يستغني عنها وتكون ماضي
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
يانوال وهل كل رجل يطلق زوجته بإختياره وإرادته …?🤔
بعضهم يطلقها غصباً عليه
مثلاً تصير بينه وبين أخو زوجته مشكلة ويفرض عليه يطلقها ويهدده
أو بعض الأمهات تغصب ولدها يطلق زوجته ترى فيه أمهات متسلطات إذا ماجات
زوجة ولدها ع كيفها لابد تخليه يطلقها.. وحصلت كثير.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
ماهو مهم تزين والناس حبوك!!
اهم شي تزين ويحبك الله؛؛
الناس لو تكثر خطاياك عافوك؛
والله لو تخطي غفر كل زله!!
ام البنات[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 3 شهور
صح لسانك جنوبيه قحطانيه
الك ها الوردات 💐💐💐💐💐💐💐🌹🌹🌹🌹
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
الله الله خيتي جنو بيه قحطانيه .
بعض البشر تلقاه صدفه وتغليه…حتى الـقلم يمـه يحب الـكـتـابه
أفـرح وأهلـي فيه يـوم التقي فيه…وشكـرت حظـٍ ساقني له وجابه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 3 شهور
صح لسانك جنوبيه ربي يسعدك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
صح بدنكم جميع😊😊وتسلمين خيتي ام البنات وخيي الجرناس و خيتي لست محرومه😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
وصح لسانك خيي شاعرناقلم مبدع 😊😊
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19043 ] نشر منذ 3 شهور
الحين بطلقك وبيرجعلها
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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مطحش[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
بنات بسالكم كم سوال.
1-انتم ليش ماتحبو بعض
2-وتبكون اذا الضيوف روحو .
3-وتحبون ورق العنب البارد.
4-وفضحتونا بالسناب كل شي تصوروه عشان تقهر نوير وعجايب ومريم وحصه وبناتها .
5- البنت اذا مر يوم مابكت تجلس لحالها وتتخيل امها ميته عشان تبكي .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
😂البكى اكيد لان قلوبنا حنونه ورقيقه اي شي يبكينا😊😂اما ورق عنب عن نفسي ماحبه الحمدلله احب الأكل السننع الكبسه والعصيد والمرقوق والقرصان 😂😂اما السناب مو عندي ولا يعجبني والضيوف نستانس مع بعض واذا روحو نشتاق لهم 😊😂😂وكمان نحب بعض مو يعني تصير مشاكل او غيره للبنات بيكرهو بعض بس الغيره لها حدود مو حقد وبغض وحسد عافانا الله
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
كفو ياصدى حررو كل تعليقات سيف اللي يقذف السعوديات وياليت تبلغون عنة