مواطنة تشوه طليقة زوجها على الانترنت خوفاً من عودته إليها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت محكمة المدينة المنورة حكماً يقضي بسجن سيدة عامين وجلدها 80 جلدة وتغريمها 10 آلاف ريال، لقيامها بالتشهير والسب بطليقة زوجها عبر الانترنت، خوفاً من عودته إليها.

وكان مواطن قد تقدم ببلاغ للجهات المختصة يشكو فيه من تعرض شقيقته لسب وقذف وتشهير في عدد من المواقع على الانترنت دون معرفة مصدر تلك الإساءات.

لتقوم الجهات الأمنية بتتبع مصدر الإساءات، الملقم المستخدم، وتبين أنه من هاتف باسم طليقها، الذي تم استدعاءه ونفى خلال التحقيقات مسؤوليته عن حملة التشهير، كاشفا أن زوجته الحالية تستخدم أيضا الهاتف.

وباستجواب الزوجة الجديدة أقرت بارتكابها الجريمة خشية عودة طليقة زوجها إليه، خاصة بعد علمها بوجود مساع للصلح بينهما.