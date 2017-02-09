كاتب يطالب بتخفيف آثار زيادة رسوم الخدمات على المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

كاتب يطالب بتخفيف آثار زيادة رسوم الخدمات على المواطن
طالب الكاتب الصحفي محمد أحمد الحساني بإعادة النظر في قرار زيادة رسوم الخدمات من فواتير مياه وكهرباء ورسوم البلدية وأسعار المحروقات.
وقال الحساني أمس الأربعاء،أن زيادة الرسوم سيترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية مرهقة على المواطنين،خاصة ان بعض الرسوم طرأت عليها زيادات بنسبة 9 آلاف في المائة، فعلى سبيل المثال كان سعر متر المكعب من المياه 10 هللات ثم أصبح 6 ريالات.
وأوضح أنه إذا قسنا الزيادة على كل السلع والخدمات، فسنجد أن المطاعم والمحلات والتجارية ووسائل النقل والمنشآت الطبية، ستضطر لزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها لتعوض الفارق الكبير الذي ستدفعه في استهلاك خدمات الكهرباء والماء وغيرهما، إضافة إلى رواتب العاملين بها التي من المؤكد أنها ستواكب زيادة الأسعار.
وتمنى الحساني من الجهات العليا إعادة النظر في هذه الخطوة لما سيترتب عليها من آثار وعواقب اجتماعية وأسرية واقتصادية، والعمل على التخفيف من آثارها المرهقة على المواطن بما يجعلها مقبولة وقابلة للتحمل اجتماعياً واقتصادياً.
الواقع[ عدد التعليقات: 4157 ] نشر منذ 3 شهور
الاسعار غير متناسبة ابدا مع دخل المواطنين والذي وضعها غني ماليا لايعلم ان الهللة الواحدة تؤثر على دخل الفرد نتمنى من مجلس الشورى التحرك ووضع حد اقل لكثير من الرسوم الباهظة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10214 ] نشر منذ 3 شهور
مما لا شك فيه ان الخاسر والمتضرر هو المواطن مهما كانت التعويضات التي لا تكفي حاجة المواطن لان الكل سيرفع الاسعار لكي يعوض ما سيدفعه للحكومه من فواتير للكهرباء والماء ويا ليت المياه صالحه لشرب بل انها مالحه كملوحة البحر ومضره للبشره و كذلك فرضو تعريفه او ضريبه على الصرف الصحي وغلاء المواد البتروليه من محروقات السيارات وبالتالي سيرفع اصحاب الاجره كذلك التكلفه على المواطن وعلى المقيم الذي من االمؤكد انه سيغادر البلاد لان دولار واحد سيكفيه يوميا في بلاده
ثم بصراحه اذا الدوله جاده ومحتاجه اقتصاديا فالمفروض ان تحاسب الحراميه الذين نهبوا المليارات من خزينة الدوله والحكومه تعرفهم وتعرف كيف اصبحوا من اصحاب الملايين والمليارات ونحن نشاهد بذخهم الزائد في اعراسهم وفي اسفارهم وشرائهم اليخوت البحريه باغلا الاسعار والخيول من امريكا واروبا
اتمنى ان يقف مجلس الشورى وقفة رجل شريف ومحترم ويناقش الحكومه عن سبب هذه الزياده في كل شي التي تضر المواطن وتؤثر على حياة الاسره وستسبب مشاكل كثيره للمجتمع
المفروض ان لا يأخذ مجلس الشورى الحياد في هذه القضيه وعليه واجب اخلاقي وديني في دعم المواطن والوقوف الى جانبه
انا متأكد ان الملك ابو فهد لن يرضى ولن يقبل بشي فيه مضره للمواطن وهو يعلم ان الكثير من الموظفين رواتبهم قليله جدا
اتمنى من مجلس الشورى مقابلة خادم الحرمين وتوضيح له الصوره
ahmad[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا اصبحت مرهقة جدا ولا يتحملها المواطن وخاصة الماء والكهرباء كونها حيوية وضرورية
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 3 شهور
الوضع خطير جدا سوف تزاد السرقات ويزيد معدل الجرائم
اذا كان هذه الرؤية تعتمد على جيب المواطن فلا ربحت من رؤيه
ماذنب الفقراء والعاطلين هم بالاساس لم يستفيدوا عندما كان برميل النفط 120 دولار
السياسية التقشفية للاسف يدفع ثمنها الفقراء
وهي تعتمد على المشاركة في (الغرم) دون المشاركة في (المغنم)
بختصار هي اخطاء الاغنياء( الحكومة) يدفع ثمنها الفقراء والمساكين