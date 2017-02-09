بالفيديو... مسنة وأبنائها لايملكون هوية وطنية منذ 25عاما يعيشون في الصحراء على الاحتطاب - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي (صدى):

روت سيدة مسنة تعيش في صحراء هجرة أم الدوم التي تبعد 250 كلم عن الطائف، مأساتها هي وأبناؤها وبناتها حيث لايملكون هوية وطنية منذ 25 سنة.

واوضحت المسنة، وتدعى أم مخلد، حول معاناتها خلال استضافتها امس الأربعاء في برنامج الثامنة على قناة إم بي سي مع الإعلامي داود الشريان إنها تعيش منذ 25 عاماً دون هوية وطنية في الصحراء، وتكسب قوت يومها من الاحتطاب، مضيفة أنها استطاعت أن تعلم بعض أبنائها في المدرسة الليلية لمدة 3 أشهر فقط، وقامت ببيع أغنامها من أجل شراء السيارة التي يستخدمونها في جمع الحطب.

وقال نجلها مخلد إنه راجع الأحوال المدنية في عفيف مراراً وتكرراً للحصول على بطاقات الأحوال المدنية ، وفي كل مرة يطلبون منه أوراقا وموافقات، حتى حصل على موافقة من شيخ القبيلة بالتسجيل وأكمل كل المتطلبات، ولكن دون جدوى من الأحوال المدنية التي عطلت الأمر ووجهته بمراجعة فرع الرياض.

وتفاعل اختتم الإعلامي الشريان مع حالة العائلة بالاستشهاد بقصة حصوله على بطاقة العائلة قائلاً: ” والدي لم يسجلني في الأحوال وحصلت عليها بالأوراق والشهود، إما أن تعطوهم بطاقاتهم وإلا تسحبوا بطاقتي “، مطالباً الأحوال المدنية بالتجاوب وحل المشكلة وإنهاء معاناة الأسرة.