بالفيديو... مسنة وأبنائها لايملكون هوية وطنية منذ 25عاما يعيشون في الصحراء على الاحتطاب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو… مسنة وأبنائها لايملكون هوية وطنية منذ 25عاما يعيشون في الصحراء على الاحتطاب
روت سيدة مسنة تعيش في صحراء هجرة أم الدوم التي تبعد 250 كلم عن الطائف، مأساتها هي وأبناؤها وبناتها حيث لايملكون هوية وطنية منذ 25 سنة.
واوضحت المسنة، وتدعى أم مخلد، حول معاناتها خلال استضافتها امس الأربعاء في برنامج الثامنة على قناة إم بي سي مع الإعلامي داود الشريان إنها تعيش منذ 25 عاماً دون هوية وطنية في الصحراء، وتكسب قوت يومها من الاحتطاب، مضيفة أنها استطاعت أن تعلم بعض أبنائها في المدرسة الليلية لمدة 3 أشهر فقط، وقامت ببيع أغنامها من أجل شراء السيارة التي يستخدمونها في جمع الحطب.
وقال نجلها مخلد إنه راجع الأحوال المدنية في عفيف مراراً وتكرراً للحصول على بطاقات الأحوال المدنية ، وفي كل مرة يطلبون منه أوراقا وموافقات، حتى حصل على موافقة من شيخ القبيلة بالتسجيل وأكمل كل المتطلبات، ولكن دون جدوى من الأحوال المدنية التي عطلت الأمر ووجهته بمراجعة فرع الرياض.
وتفاعل اختتم الإعلامي الشريان مع حالة العائلة بالاستشهاد بقصة حصوله على بطاقة العائلة قائلاً: ” والدي لم يسجلني في الأحوال وحصلت عليها بالأوراق والشهود، إما أن تعطوهم بطاقاتهم وإلا تسحبوا بطاقتي “، مطالباً الأحوال المدنية بالتجاوب وحل المشكلة وإنهاء معاناة الأسرة.
تامه[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 3 شهور
كفوووو الشريان والله انك رجال
الواقع[ عدد التعليقات: 4157 ] نشر منذ 3 شهور
هولاء لا بسكنون مثلا منطقة حدودية حتى تشك انهم ابناء دولة مجاورة مزقوا وثائقهم الاصلية وادعوا انهم سعوديين لذلك أتوقع فعلا وجود خطاء عدم تسجيلهم في السابق والحصول على وثائق رسمية تحدد اصلهم وجنسيتهم ونرجوا لهم تسهيل امرهم من الامير خالد الفيصل حفظه الله
الحكمي م[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجزاك خير يالشريان
وضعهم مؤسف ومحزن اسأل الله ان يسهل امورهم ويسعدهم في الدارين
ويرزقهم من فضله وتنحل مشاكلهم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 3 شهور
ابوهم يمتلك بطاقه احوال ومو مهتم فيهم ..وطبقتها الاحوال المدنيه في عفيف..وغيرهم يحصل على بطاقة الاحوال بدون تعب ..حسبنا الله ونعم الوكيل ..
jamalco[ عدد التعليقات: 5298 ] نشر منذ 3 شهور
ما يضيع حق ووراه مطالب
qlq[ عدد التعليقات: 213 ] نشر منذ 3 شهور
عجيب
ساري الليل[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 3 شهور
الموضوع فيه شئ اكييييييد الا لا يوجد اثبات كروت تطعيم شكل الزوجه مطلقه والله يكو ن في عونهم
ص ص ص[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 3 شهور
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سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
لوكان البناني كان عاطوه جنسيه ولا ثم بطاقه سرع من البرق ابس هذا موطن ماعنده احد الله ينصرنا علا اضالمين
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يكو ن في عونهم .