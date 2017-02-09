بالفيديو ..حساب المواطن:أسرة المبتعث تستحق البدل في حالة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو ..حساب المواطن:أسرة المبتعث تستحق البدل في حالة واحدة
قال المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك صرف للبدل بأثر رجعي لمن يتأخر عن التسجيل.
وحدد العصيمي الحالة التي تستحق فيها أسرة المبتعث صرف البدل، مضيفا أن المستحق إذا لم يسجل الآن وسجل لاحقًا قبل بداية صرف البدل، فإنه سيكون مع الدفعة الأولى، أما إذا تأخر في التسجيل إلى ما بعد صرف البدل الأول، فسيصرف له من الشهر التالي للتسجيل.
وتابع العصيمي أنه في الفترة الحالية، وقبل بداية الصرف ليس هناك أولوية في التسجيل، لكن في حال التأخير، لما بعد بداية الصرف، فسيصرف المستفيد من الشهر التالي، نافيًا الصرف بأثر رجعي.
وأكد العصيمي أن المبتعث لن يحصل على البدل الآن لعدم تأثره بارتفاع الأسعار، لإقامته خارج البلاد، وحتى يعود للوطن، إلا إذا كانت أسرته تقيم بالكامل بالمملكة، فعليه التسجيل لتحصل أسرته، وليس هو، على البدل.
سعد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
سوال للمفهين افيدوني..
انا سيارتي باسم اخوي وماعندي سياره مسجله باسمي وخايف مايجيني دعم البنزيم تنصحوني انقلها باسمي ..
بس لازم انقلها اكيد بيقلون هذا ماعنده سياره نقص عليه حق البنزيم ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10214 ] نشر منذ 3 شهور
مو مشكله يعطون اخوك حق البنزين وانت اخذه من اخوك
اذا السياره باسم اخوك يعني انت ما تسوق السياره و لا تستعملها لذلك سيذهب الدعم للمالك
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 شهور
إذا تم النظر للقروض والمديونيات سيحزن حساب المواطن على حال المواطن كيف عايش كل تلك السنين وسيتأكد أن الدعم لا يكفيه يحتاج اكثررر من دعم
الله يصلح الحال والله المستعان
ابوعلي 990[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 3 شهور
لازم تنقلها باسمك