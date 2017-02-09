بالفيديو ..حساب المواطن:أسرة المبتعث تستحق البدل في حالة واحدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك صرف للبدل بأثر رجعي لمن يتأخر عن التسجيل.

وحدد العصيمي الحالة التي تستحق فيها أسرة المبتعث صرف البدل، مضيفا أن المستحق إذا لم يسجل الآن وسجل لاحقًا قبل بداية صرف البدل، فإنه سيكون مع الدفعة الأولى، أما إذا تأخر في التسجيل إلى ما بعد صرف البدل الأول، فسيصرف له من الشهر التالي للتسجيل.

وتابع العصيمي أنه في الفترة الحالية، وقبل بداية الصرف ليس هناك أولوية في التسجيل، لكن في حال التأخير، لما بعد بداية الصرف، فسيصرف المستفيد من الشهر التالي، نافيًا الصرف بأثر رجعي.

وأكد العصيمي أن المبتعث لن يحصل على البدل الآن لعدم تأثره بارتفاع الأسعار، لإقامته خارج البلاد، وحتى يعود للوطن، إلا إذا كانت أسرته تقيم بالكامل بالمملكة، فعليه التسجيل لتحصل أسرته، وليس هو، على البدل.