عصابات استغلت 5 آلاف امرآة افريقية بالدعارة في الجزائر - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد (صدى):

قامت عصابات في الجزائر مختصة بالدعارة والتسول باستغلال أكثر من 11 ألف ضحية بين نساء وقصر، وتمكنت من تشغيل 5 آلاف امرآة إفريقية في الدعارة. حسب ما أعلنت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري.

وقالت سعيدة بن حبيلس أن الجزائر قامت بترحيل 18 ألف مهاجرة من البلاد حتى الثلاثاء الماضي.

وهاجمت رئيس الهلال الأحمر الاعداء الذي استغلوا قضية المهاجرين الأفارقة من أجل زعزعة وتشوية صورة الجزائر أمام العالم.

وأضافت بن حبيلس بأن هناك اطرافا خارجية استغلت قضية الأفارقة من أجل قضايا وأمور سياسية، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.