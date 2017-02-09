 بالفيديو..شارع بالرياض تتعرض فيه السيارات لحوادث خطيرة ..والبعض يتهم الجن - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 13

    مايو

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بالفيديو..شارع بالرياض تتعرض فيه السيارات لحوادث خطيرة ..والبعض يتهم الجن

بالفيديو..شارع بالرياض تتعرض فيه السيارات لحوادث خطيرة ..والبعض يتهم الجن
عادل الحربي(صدى):

وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشارع في مدينة الرياض، تحدث به العديد من الحوادث، دون معرفة سبب ذلك.

أبان مقطع الفيديو المتداول تعرض العديد من السيارات لحوادث خطيرة بعد اصطدام بعضها ببعض أو عدم سيطرة السائق على السيارة وقت القيادة.

وقال أحد المتداولين : هذا الشارع في الرياض به لحسة مخ أو فيه جن ساكنينه حتى الشرطة ماسلمت.


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22 تعليق

[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور

يفحطون وازعجونا بالجن ماهي معقوله الشارع كله يقولون فيه جن واللي تصدم سيارة والا سيارتين وباقي السيارات طيب ماجاها شيء

غشامة بعض السواقين واستهتارهم وتفحيطهم له دوور

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور

بسم الله الرحمن الرحيم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

الجن في روس السواقين مسرعين على منعطف أكيد بتزحف السيارة ويمكن تنقلب

[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور

ياخي الشارع واضح انه فيه خطا هندسي واضح جدا يعطي انطباع للسائق ان الطريق مستقيم وفجئة تجي الميله
ولاحظ السائق يعتقد ان الطريق مطول سيده وفجئة يستديل الشارع لليسار
ولاحظ حوادث الليل قليلة يمكن عشان الاضائه او عيون القطط توضح ان الطريق منحرف الى الشمال

[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 3 شهور

هههههه والله الجن في روسكم الا الغشامه الزايده
واضح من الخط فيه خطا هندسي ومنعطف خطر والسفلته لك عليها انزلاق خطير والا لو تلاحظ بعض السيارات ماشيه على مهلها واطاراتها جيده بسلامتها الله ماجاهم شيء شوفهم ماشين زي الطيبين
يعني يفترض دام الخط كذا يلتزم السائق بسرعه محدده او المرور يحطوا لوحه ارشاديه او تحذيريه تشير انه امامك منعطف يسار خطر
استغرب من بعض البشر انهبلت حتى الجن ماسلموا من ظلمهم
قال جن قال احترموا عقولنا شوي

[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 3 شهور

😯

[ عدد التعليقات: 10214 ] نشر منذ 3 شهور

اكثر الحوادث في منطقة الميله وهذا يعطي ان فيه خطاء في الشارع في منطقة الميله واحتمال يكون في الميله ديزل وبالتالي يساعد على الانزلاق اذا السائق غير منتبه لطريق

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

اغلب طرقنا فيها عيوب هندسية بس سالفة جن هذي قوية ههههههههه
والسبب الثاني هو السرعة وعدم التركيز وفجأة يتفاجيء بمنحنى حاد فيرتبك ويمسك فرامل بقوة
ويصير اللي يصير .المهم الله يكفيهم شر هذا الطريق ويحفظ الجميع من كل سوء

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور

مطب اصطناعي وريح بالك انت وياه

[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 3 شهور

سوء تخطيط للشارع ..قالو جن ههههههههههههههه..

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 شهور

المسألة فيزيائية بحته

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

والله الجن يمكن يكون ساهر وهم مسرعين انتبهو لساهر في احد الزوايه متوزي ودق فرامل وحاس فيه الموتر

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور

ربما وضع المنعطف لم يكن معمول بالطريقة الصحيحة مثل ماقالو بعض الاخوة

[ عدد التعليقات: 2152 ] نشر منذ 3 شهور

يتفاجأوون بالمطب علشان ماتنكسرش المساعدات ،فيتفاحطون بسياراتهم
لا جن ولايحزنون
الرياض مشهور بالمفحطين وبكثرة
نسأل الله السلامة للجميع .

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور

واضح المقاول اللي زفلت الشارع جايب عماله من الشارع بدون اي تخطيط هندسي
او ممكن المهندس وافد عربي وتعرفون اخواننا العرب نسبه كبيره منهم يعملون عندنا بشهادات مزوره
لأن الشارع واضح انه على مستوى واحد في المنعطف وهذا خطأ فادح هندسيا
لأنه يجب ان تكون الطرق في المنعطفات ترتفع تدريجيا من الجهه المعاكسه للإنعطاف لتحفظ توازن السياره القادمه بسرعه

[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 3 شهور

انا اقول ان الجن موجود بالاجهزه اللي فيها واتس اب

وفيس بوك وانستجرام واسناب شات وتويتر

ومن كثر ماهو مشغول سايق السياره ومدنق على الجهاز

ولا يدري عن نفسه وهو بعالم ثاني هذا هو الجن الحقيقي

يعني وبأختصار الجن موجود ومتربع بالجهاز اللي مع السايق

— ًًً.. ويادافع البلا … ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 شهور

مع كثرة الحوادث اين مهندسي المرور والأمانة من دراسة الموضوع وتعديل الخطأ في الطريق

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور

الطريق مكون من 3 مسارات تسوي منحنى خطير بهذا الشكل بدون ادوات ارشاديه قبل المنعطف أي واحد مايعرف الطريق راح يتفاجي واحتمال وجود حادث راح يكون كبير جدا قال جني قال

[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 3 شهور

أعتقد أن هذا الملف يشبه لملف موجود عندنا بمنطقة عسير وبالتحديد في عقبة ضلع ,
الملف الموجود بمنطقة عسير .. مليء بفرامل السيارات والإصدامات .. وبشكل واضح وجلي ,
من خلال تأملي في هذا الملف لكثرة إعتيادي للطريق ..
وجدت أن السبب – والله أعلم –
أولا : الإتساع الواضح في الطريق ( المنعطف ) ( مما يغري السائقين إلى المحافظه على السرعه التي هم عليها
وعدم تخفيف السرعه نظرا لوجود منعطف ) ,
ثانيا : وجود ميلان في الطريق ( في المنعطف ) ولو بشكل بسيط .. يساعد على إنزلاق السيارات المسرعه ,
ثالثا : التجاوزات ( من المسارين ) ,
الحل :
أقترح وضع أجهزة ساهر لكلا المسارين الصاعد والنازل ( بالنسبة لعقبة ضلع ) .. حتى يخفف السائقين من تهورهم , حيث أن تلك المنطقه بعيدة عن أعين الرقيب ,
يبقى أن الحل هو في تخفيف السرعه في هذين المنعطفين ,
وفق الله المسئولين وسدد على طريق الخير خطاهم .

[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 3 شهور

والشرطي يفحط بعد؟

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 شهور

المشكله ياجماعة الخير في الاسفلت ناعم أكثر من اللازم اعادة سفلتة الشارع باسفلت خشن ينهي المشكله