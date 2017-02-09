بالفيديو..شارع بالرياض تتعرض فيه السيارات لحوادث خطيرة ..والبعض يتهم الجن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشارع في مدينة الرياض، تحدث به العديد من الحوادث، دون معرفة سبب ذلك.

أبان مقطع الفيديو المتداول تعرض العديد من السيارات لحوادث خطيرة بعد اصطدام بعضها ببعض أو عدم سيطرة السائق على السيارة وقت القيادة.

وقال أحد المتداولين : هذا الشارع في الرياض به لحسة مخ أو فيه جن ساكنينه حتى الشرطة ماسلمت.