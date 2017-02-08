مدير الأمن العام يكشف طريقة التعامل مع أخطاء رجال المرور - صحيفة صدى الالكترونية

مدير الأمن العام يكشف طريقة التعامل مع أخطاء رجال المرور
قال مدير الأمن العامّ بالمملكة، الفريق عثمان المحرج، أن بعض الأخطاء التي يرتكبها رجال المرور هي من طبيعة البشر،مشيراً إلى أن الأمن العامّ خصص رقمًا مجانيًّا يتمّ من خلاله استقبال جميع الشكاوى، ويتم معالجتها بالتوجيه السليم والإجراء الذي يضمن معالجة المشكلة.
و أكد مدير الأمن العام على أن رجال المرور يقدمون خدمات جليلة في كل ميادين عملهم المروري.
جا ت ذلك خلال تدشين الفريق المحرج لـ”بوابة أمن” والتي ستقدم خدمات تقنية جديدة تخدم جميع الجهات ذات العلاقة. مبينًا أن جميع الخدمات التي يقدمها تطبيق “آمن” يرعاها ويشرف عليها شخصيًّا سمو ولي العهد وزير الداخلية.
فواز العواجي[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 3 شهور
طيب كم الرقم المجاني
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15991 ] نشر منذ 3 شهور
والله أنهم يتعبون تعب غير طبيعي
ومدير أدارة المرور فمكه العقيدالدكتور أبوبدر بنفسه
كاد يتعرض لمحاولة دهس…
أنا عايش معهم فالميدان وشايف وضعهم وتعاملهم…
الله يوفقهم جميع…
والله أنهم يستحقون كل تقدير وأحترام..
خصوصآ مرور مكه…
ولو أذكرهم بالأسم واحد واحد
سواء ميدانيين أو أداريين…
ماكفت الصفحات كلها….
يستحقون الثناء والشكر…
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15991 ] نشر منذ 3 شهور
على فكرة ياسيادةالفريق…أنت تقول أن بعض الأخطاء التي يرتكبها رجال المرور هي من طبيعةالبشر….
يعني نعفو ونصفح…
طيب الجميعي سلمان
ماكأنك قسيت علية؟؟؟؟
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4124 ] نشر منذ 3 شهور
بعض رجال المرور ناس متكبرين ومتغطرسين ورازين خشومهم ومافيه احد قدهم واللي يبيكلمهم لازم يكون معاه سلم حتى يوصل لخشومهم اللي رازينها
جحفلي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
موت ياحمار الين يجيك الربيع
والله انهم اسوء اخلاق وظلمه