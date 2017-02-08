مدير الأمن العام يكشف طريقة التعامل مع أخطاء رجال المرور - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

قال مدير الأمن العامّ بالمملكة، الفريق عثمان المحرج، أن بعض الأخطاء التي يرتكبها رجال المرور هي من طبيعة البشر،مشيراً إلى أن الأمن العامّ خصص رقمًا مجانيًّا يتمّ من خلاله استقبال جميع الشكاوى، ويتم معالجتها بالتوجيه السليم والإجراء الذي يضمن معالجة المشكلة.

و أكد مدير الأمن العام على أن رجال المرور يقدمون خدمات جليلة في كل ميادين عملهم المروري.

جا ت ذلك خلال تدشين الفريق المحرج لـ”بوابة أمن” والتي ستقدم خدمات تقنية جديدة تخدم جميع الجهات ذات العلاقة. مبينًا أن جميع الخدمات التي يقدمها تطبيق “آمن” يرعاها ويشرف عليها شخصيًّا سمو ولي العهد وزير الداخلية.