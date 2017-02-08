الشليل ينفي وجود متعاونين في الهيئة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي (صدى):

قال تركي بن عبدالله الشليل ،المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن العمل المناط بالرئاسة العامة يقوم به موظفون رسميون على وظائف ميدانية وإدارية معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، ولا صحة لوجود متعاونين يمارسون أي عمل سواء كان ميدانياً أو إدارياً مطلقاً.

وأكد الشليل على أن الرئاسة العامة قد قامت بالإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بذلك في جميع فروعها، فبالإضافة إلى وجود التعليمات المبلغة للجميع فإنه يجري متابعة العمل من قبل مفتشين مكلفين بذلك في فترات العمل الصباحية والمسائية.

يأتي رد الشليل تعليقاً على ما نشر حول مناقشة مجلس الشورى لتقرير الرئاسة العامة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.