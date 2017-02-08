أرخص الوجهات السياحية لعام 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

بانكوك (صدى):

نشر موقع “هوليداي مي” المهتم بالسفر قائمة لأرخص الوجهات السياحية لعام 2017.

وصنف الموقع تايلاند ضمن قائمة الدول الرخيصة التي يمكنك الاستمتاع بالمعالم والمناظر الجميلة في العاصمة التايلاندية بانكوك والمدن الساحلية. وأفضل وقت لزيارة تايلاند هو من يوليو إلى أكتوبر.

و تعد نيبال من أهم الوجهات لمحبي المغامرة والمناظر الطبيعية بميزانية بسيطة، إذ تضم نيبال أعلى ثماني قمم من أصل 10 حول العالم، وأفضل وقت لزيارة نيبال بالنسبة لأصحاب الميزانية البسيطة، من يونيو إلى سبتمبر.

وهناك إندونيسيا التي هي عبارة عن أرخبيل، يضم 17 ألف جزيرة تمتد على مساحة 5200 كيلومتر، يعيش فيها نحو 246 مليون نسمة، ويتكلمون أكثر من 300 لغة. وتشتهر إندونيسيا بتراثها الثقافي الغني وبشواطئها الرملية البيضاء، إلى جانب غاباتها الخضراء. وأفضل وقت لزيارة إندونيسيا لأصحاب الميزانية البسيطة من أكتوبر إلى أبريل.

ولاتزال فيتنام من الوجهات السياحية المنخفضة التكاليف، حيث توجد الكهوف الغامضة وحقول الأرز والأشكال الصخرية الرائعة والأسواق المحلية النابضة بالحياة، وهذه كلها أسباب تجعلك ترغب في زيارة فيتنام. وأفضل وقت لزيارة فيتنام لأصحاب الميزانية البسيطة من أبريل إلى يونيو أو من سبتمبر إلى نوفمبر.

و جاءت مصر في القائمة، فالبلاد مليئة بالثقافة التاريخية والشاهدة على أشهر حضارة قديمة، بطبيعتها الأخاذة وبسحرها، سواء كانت هذه زيارتك الأولى لها أو كنت من عشاقها. وأفضل توقيت لزيارة مصر من مايو إلى سبتمبر.