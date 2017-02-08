نجم غانا: مانديلا عرض على الزواج من نجلته - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

فجر الغاني كيفين برينس بواتينج، لاعب نادي لاس بالماس الإسباني، مفاجأة بعد تأكيده أن نيلسون مانديلا الزعيم والمناضل الجنوب إفريقي الشهير، فاتحه قبل وفاته برغبة إحدى بناته في الزواج منه.

وأشاد بواتينج بالزعيم الأفريقي الذي رحل في 2013 قائلا ” لقد كان هادئا .. يشعرك بالهدوء.. ومتوهجا “.

وكشف نجم المنتخب الغاني السابق تفاصيل الواقعة، قائلا ” لقد سحبني نحوه، وقال إن ابنتي ترغب في الزواج منك “، قبل أن يرد عليه بأنه مرتبط بالفعل.