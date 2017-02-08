أمريكا تدفع طائراتها النووية لمياه الخليج العربي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن (صدى):

دفعت الولايات المتحدة بحاملة الطائرات النووية جورج بوش، إلى قاعدة سودا-بي في جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى مياه الخليج العربي، ضمان المصالح القومية الأميركية في أوروبا، ومصالح الحلفاء في الناتو، ومصالح الشركاء من البلدان الإفريقية والأوروبية، وكذلك الحلفاء في التحالف المعادي لداعش، في تطور خطير للعلاقات مع إيران.

وستتوجه القافلة البحرية النووية إلى الشرق الأوسط برفقة مجموعة من السفن الحربية الأمريكية الضاربة التي ستضم كذلك الطرادين الصاروخيين فلبين سي وهيو سيتي، وكذلك المدمرتين الصاروخيتين لابون وتراكستون، بحسب خطة السير.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للأسطول السادس الأميركي، أن الطائرات خلال وجودها في شرق البحر الأبيض المتوسط ستشارك في قصف مواقع داعش في سوريا، وبعد اكتمال مهمتها في شرق المتوسط من المخطط أن تتوجه إلى مياه الخليج، حيث منطقة مسؤولية الأسطول الخامس الأميركي، ومنها ستواصل طائراتها قصف مواقع “داعش” في سوريا والعراق.

وكان قائد بالحرس الثوري الإيراني، أعلن قبل أيام، أن بلاده ستستخدم صواريخها ضد أعدائها إن هم هددوا أمنها، وذلك على خلفية عودة التوتر مع الولايات المتحدة.