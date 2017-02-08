تعرف على موعد صرف الدعم من حساب المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تعتزم اللجنة الوزارية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، رفع توصياتها إلى المقام السامي قبل 1 مايو القادم، وفور صدور الموافقة سيتم صرف الدعم.

وقال ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ إن رب الأسرة بحاجة إلى أن يفصح عن كل معلومة حول دخل الأسرة ومنها دخل الزوجة، مضيفا أن متوسط المسجلين في حساب المواطن يصل إلى مليون فرد يوميًّا منذ انطلاقته.

وأشار خلال برنامج ساعة في الاقتصاد، اليوم، أنه سيُصرف لأسعار الطاقة والمياه كذلك بقية برامج الدعم الحكومي، مؤكدًا أن البرنامج سيحمي الطبقة المتوسطة، أما الطبقة ذات الدخل المرتفع فلن تحصل على أي دعم، وأن 80% من المسجلين اليوم الأربعاء أكملوا بياناتهم، وسيتم صرف البدل قبل رفع الأسعار.

من جانبه أكد إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي، أن الهدف من حساب المواطن، هو التخفيف ومساعدة المواطنين في مواجهة أعباء الحياة، مضيفا خلال الحوار، أن الهدف من تأسيس الحساب ليس مجرد تعويضه عن الدعم، بل ولإراحة المواطن وتخفيف الأعباء عنه.

فيما أوضح المستشار الاقتصادي فؤاد بوقري، إن رفع الدعم الحكومي سيؤثر مباشرةً في قيمة السلع التي سترتفع تدريجيًّا، مؤكدًا أن المعلومات التي سيسجلها حساب المواطن ستوفر قاعدة بيانات للتخطيط السليم.