تعرف على موعد صرف الدعم من حساب المواطن - صحيفة صدى الالكترونية

تعرف على موعد صرف الدعم من حساب المواطن
تعتزم اللجنة الوزارية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، رفع توصياتها إلى المقام السامي قبل 1 مايو القادم، وفور صدور الموافقة سيتم صرف الدعم.
وقال ماجد العصيمي المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية وبرنامج حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ إن رب الأسرة بحاجة إلى أن يفصح عن كل معلومة حول دخل الأسرة ومنها دخل الزوجة، مضيفا أن متوسط المسجلين في حساب المواطن يصل إلى مليون فرد يوميًّا منذ انطلاقته.
وأشار خلال برنامج ساعة في الاقتصاد، اليوم، أنه سيُصرف لأسعار الطاقة والمياه كذلك بقية برامج الدعم الحكومي، مؤكدًا أن البرنامج سيحمي الطبقة المتوسطة، أما الطبقة ذات الدخل المرتفع فلن تحصل على أي دعم، وأن 80% من المسجلين اليوم الأربعاء أكملوا بياناتهم، وسيتم صرف البدل قبل رفع الأسعار.
من جانبه أكد إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي، أن الهدف من حساب المواطن، هو التخفيف ومساعدة المواطنين في مواجهة أعباء الحياة، مضيفا خلال الحوار، أن الهدف من تأسيس الحساب ليس مجرد تعويضه عن الدعم، بل ولإراحة المواطن وتخفيف الأعباء عنه.
فيما أوضح المستشار الاقتصادي فؤاد بوقري، إن رفع الدعم الحكومي سيؤثر مباشرةً في قيمة السلع التي سترتفع تدريجيًّا، مؤكدًا أن المعلومات التي سيسجلها حساب المواطن ستوفر قاعدة بيانات للتخطيط السليم.
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض لما الدوله تفرض عطاء للمواطن وهو بدل غلاء ويعتبر مساعده له لايبحثون عن يمينه وعن شماله وما يمله
فما دخل راتب الزوجه ومكافاه الابناء التعليميه وغيرها من المداخيل
فقط يرون راتبه اللذي يتقاضاه هل هو مطابق للشروط اللتى اعلنت عنها الدوله تصرف له
كان الاولى عند البحث عن مداخيله
البحث ايضا لمن لديه ديون اقساط سيارات بنك تجاري بنك تنميه مصاريف اخري
يعنى المفرو ض حساب الخارج من الراتب وليس المضاف له
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
000[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 شهور
مؤكدًا أن البرنامج سيحمي الطبقة المتوسطة، أما الطبقة ذات الدخل المرتفع فلن تحصل على أي دعم،( الظاهر بطريقتكم هذه أن جميع الطبقات لن تحصل على دعم ، كل يوم تطلعون أمر جديد ) و جهة نظر
خالد[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
انا راتبي 22100
اسجل ولا لا
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2152 ] نشر منذ 3 شهور
👉يأتي الراتب من هنا 💶💷💵💴💰
ويذهب من هنا👈
لازم تتكل على الله وتشتغل رقاصة
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرزق الجميع يارب
المواطن مظلوم والله
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14388 ] نشر منذ 3 شهور
طيب زين
باحث[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 شهور
كيف يحسب المبلغ المخصوم للتقاعد من ضمن الدخل وهو اصلا ما يستلم
أبوخالد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
يا أخواني هذه الزيادة في أسعار الطاقة والمياه من أجل الأجانب الي أكلين مال البلد
أما المواطن فالدولة بتعوضه حتى لو كان التعويض يغطي أغلب هذه الزيادة مو كلها لاكن بتعوضه
أما صاحب الدخل الكبير فهو مو محتاج كثير زي أصحاب الدخل المتوسط أو القليل
بالنسبة لي أنا مع هذا الشي وهذي وجهة نظري
سعودي[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 3 شهور
طيب انا راتبي 3900 وساكن في بيت وقف للعائلة مع الوالد والوالده واخواني بس انا بنيت لي شقه في هذا البيت الوقف والسقف هنكر والمشكلة ان فاتورة الكهرباء تأتي بأسم جدي المتوفي لأن البيت الوقف بأسم جدي فماأدري هل بيصرفو لنا دعم عشان الهرباء؟ علما انا سجلت في طلب لوحدي لأني متزوج وعندي عيال والوالد سجل طلب لوحده وماندري هل نستحق الدعم لأن فاتورة الكهرباء نسددها انا والوالد بالنصيفة لأن انا عندي شقه في هذا الوقف هل سنحصل على دعم او لا؟ الوالد للأسف وضعه المادي تعبان وتقاعد ولا عنده بيت ملك ولا عنده سيارة هل سيحصل على الدعم تتوقعون ؟
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
اهم شيئ
نعمة الأمن والأمان
والأستقرار
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
عفوا اللي عنده ا استفساريتصل ع الرقم المجاني
لحساب المواطن يردون عليكم بكل شفافية وصدق وامانة
عواض عليان علي اليزيدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
تمتاز باالتفاصيل الشاملة
ابونمر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم وبعد وش رايكم انا راتبي 7730 وما استلام منه الا الفين وبعض الشهوراه 1000ريال البنك العربي 2811وبنك اتسليف 2300ةشركة انايفات 1890 اما الشهر الي فات والله استلمت 1100ريال وشكرا
ابي الرد بسرعه بليز[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
متى ينزل الراتب في حساب المواطن بليز ارجو الرد بسرعه
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
يتم دراسة الطلب خلال اربعة شهور
واذا كنت مستحق ينزلك في رمضاان
هذا والله اعلم.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4124 ] نشر منذ 3 شهور
يقوون يمكن ينزل في 1438/9/26هـ والعلم عند الله
هذا الحساب بيعرف اللي وراء الواحد واللي قدامه دخله الشهري ودخل زوجته وأولاده اذا كانوا موظفين يقولون الشعب فقير قصدهم بيعرفون مثلآ فيه ناس ياخذون اعانه من المعاقين وفيه ناس يكون خوي مع احد الامراء وناس ياخذون اعانة المناخ وناس ياخذون من إدارة المجاهدين وناس ياخذون اعانه من ساند ولهم رواتب كيف يدعون الفقر يعني بيحشرون الواحد ويضيقون عليه زياده على ماهو مخنوق
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4124 ] نشر منذ 3 شهور
وناس عندهم بيوت واراضي ويملكون اسهم وسيارات اخر موديل هذا الحساب يكشف المستخبي والمستور