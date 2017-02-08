أرجل الدجاج تشفي العديد من الأمراض - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

أجريت دراسة يابانية مؤخرًا على أرجل الدجاج ،أثبتت أن لها العديد من الفوائد لعلاج العديد من الأمراض.

واوضحت الدراسة إن أرجل الدجاج بها مادة لزجة وهي الكولاجين التي تشفي من العديد من الأمراض وتحفز انتظام الضغط في جسم الإنسان وتعمل على ارتفاعه وتنظيمه.

كما أنها تعمل على تثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه وهي أقوى علاج لمرض الأنيميا وخاصة عند الأطفال.

ويفضل أكل أرجل الدجاج مسلوقة في ماء وبعض الملح والفلفل، أفضل من قليها الذي يقلل من نسبة الكولاجين الموجودة فيه.