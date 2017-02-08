أرجل الدجاج تشفي العديد من الأمراض - صحيفة صدى الالكترونية

أرجل الدجاج تشفي العديد من الأمراض
أجريت دراسة يابانية مؤخرًا على أرجل الدجاج ،أثبتت أن لها العديد من الفوائد لعلاج العديد من الأمراض.
واوضحت الدراسة إن أرجل الدجاج بها مادة لزجة وهي الكولاجين التي تشفي من العديد من الأمراض وتحفز انتظام الضغط في جسم الإنسان وتعمل على ارتفاعه وتنظيمه.
كما أنها تعمل على تثبيت نسبة الحديد في الجسم وارتفاعه وهي أقوى علاج لمرض الأنيميا وخاصة عند الأطفال.
ويفضل أكل أرجل الدجاج مسلوقة في ماء وبعض الملح والفلفل، أفضل من قليها الذي يقلل من نسبة الكولاجين الموجودة فيه.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
اليابان 😍😍
طالما ان هالدراسه منكم ….ساتقبلها بصدر رحب …
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.بس طيب فيه حبوب كولاجين وبودره تنوب عن هالرجلين اللي شكلهن يسد النفس 😷😷
وشركة شيسيدو للمستحضرات الطبيه ماقصرت كل يوم طالعه باختراع 😊
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 3 شهور
ما رأي وزارة الصحه ,
هل هذا الخبر صحيح ,
نأمل أن نسمع رأي وزارة الصحه .
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2152 ] نشر منذ 3 شهور
محد يقدر يمسكها فكيف نأكلها
المقنع[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
ي هلا باللي له عيوني تهلي
خالقه ربي ويسوى له خليقه
حبه بقلبي من العام متدلي
ماهقيته يسكنه حي يويقه
لين حول داخله مثل المظلي
طاح متواسي ولاعندي طريقه
من غرامه وش اشيل وش اخلي
والمحبه حملها وشلون اطيقه
والله اني في لواهبها مولي
قيدت قلبي وشبت فيه حريقه
الرجل الذي كويس❤️ جدة هوا وغيوم بس ماكو مطر[ عدد التعليقات: 9546 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
خل عنكم الكجلين وخرابيط الصينيين الله يديم النعمة وصلو لين رجول الدجاج
الي يبي علاج للرومنيا حقت البزارين مع اني مدري وشهي ويبي الحديد وفيرامين ب وسا و دا يشرب حليب نياق
ويستخدم السمن البلدي وملعقة عسل اصلي ويدهن جسمه اخر الليل زيت زيتون ويلبس شرابات قبل لا يرقد من البرد
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12683 ] نشر منذ 3 شهور
كراعينها عاد 😐
الرجل الذي كويس❤️ جدة هوا وغيوم بس ماكو مطر[ عدد التعليقات: 9546 ] نشر منذ 3 شهور
ياصدا في مثل هذا اليوم تم تحرير رد لي في السنه الجديده تمنيت صفحتي من غير سوابق😊 كله من بنت عم ملاك هي السبب يوم قالت متقبله الفكره بصدر رحب ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7088 ] نشر منذ 3 شهور
اعععععع
> م اكل فيهاا إلا صدرهااا 😁😋🌝
jamalco[ عدد التعليقات: 5298 ] نشر منذ 3 شهور
شربة مقادم دجاج من كراعين الدجاج راح تضرب على مقادم الخرفان
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
تبون العافيه والصحّه ؟؟؟؟؟؟؟
انحاشوا عن الدجاج وابشروا بالعافيه والصحه
ابك الدجاج من ياكله الله يديم النعمه ؟؟ كله هرمونات وأٌبر يطززونها فيه الين الدجاجه تنتفخ في يومين ، وانتم تاكلونه وكل يوم وانتم فالمستشفى اللي يشتكي من ظهره واللي يشتكي من بطنه والله يشتكي من مسافله ولا تدرون ان بلاكم من ابوهرمونات
علاكم بالحاشي واطفال الغنم اللي ماتعرف الا حليب أمها وابشروا بالخار
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15991 ] نشر منذ 3 شهور
أنا ماآكل الدجاج خير شر…علشان أكل كراعينها..
هههههههه ههههههههه
أنتبهوا من هالدراسة…وتأكدوا قبل تعرشون سيقان الدجاج….
أخاف أشوفكم تخربشون برجولكم فالبراااان
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
لا جد والله انا مامزح ولا استهبل انا موووووو ملاك
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
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🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
..
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
ليه طيب 😭😭😭😭
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله😡😡
ليه هيك 😡😡
sultan[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 شهور
اقول بصراحه من وانا صغير كنت اكلها مع ابوي وامي والى الحين الحمدلله اكلها بس بصراحه وبدون تعليق ارجوكم مافي ألذ منها على قلبي طعمهن نكهه خاصه لهن عندي والناس اذواق
وماشفنا منهن مضره بالعكس صحه ومنفعه للجسم ويعطن شي خاص للرجال بعد
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
النصايح المفيده ماحد يبيها 😡😡
الرجل الذي كويس[ عدد التعليقات: 9546 ] نشر منذ 3 شهور
لا شكرا مانبيها دامها بصدر رحب ههههههههههههههههههههههه
ذوق[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههه خاصه مشويه على النار ولاتنسى الراس والكرشه
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4124 ] نشر منذ 3 شهور
سيقان فراخ
غرام[ عدد التعليقات: 2044 ] نشر منذ 3 شهور
وش هالصوره تلوع ،،
كنت برجع وجع وش هالموضوع المقرف 😷
المقنع[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
غيوم قلبي عطيني نصايحش يا زينش انا اسمع لش وكلي اذان صاغيه لش
يازين كلامش ماعطيتني رايش بالقصيده اللي فوق تراها لش ومن صماصيم قلبي طالعه فديتش احبش
المقنع[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
تراني احبش والله ي غيوم والله العظيم احبش
ارئفي بقلبي الصغير تراه لايحتمل جفاش وهجرش
المقنع[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
وهذي الابيات بعد لش ::
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.قدرها عن الناس متعلي
من غرامها راح صدري له حديقه
.هرجته في مسمعي شاهي محلي
من لسانه ذايبن في حلو ريقه
ماترك من خاطري لو ربع ملي
استحله في المفاهيم الرقيقه
عن خيالي مايفارق لين اصلي
وان قضيت الفرض يرجع في دقيقه
.هاه وش رايش في الشعر تكفين ردي غيوم
المقنع[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
اوديش شهر عسل لليابان واخليش تكتكتين معهم وتسولفين
انا صرت احب اليابان عشانش والله
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14388 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله صابع الدجاج ناعمه واظافرها طويله
بندر العمران[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 3 شهور
ووع
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂
محرومه صادقه
شكلها دجاجه راقيه تلبس كعب 😊
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10214 ] نشر منذ 3 شهور
هاي مثل شوربه الكوارع عند المصريين
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
بلا دجاج بلا لحوم حمراء بلا خرابيط اللي يبي الصحة عليه ب السمك الطازج افود له والحين سمك السبيطي متوفر ف الشتاء بكثرة في الخليج وعليه طعم ولذه غير طبيعية ع الكبسة