بالصور.. مأساة طفلة عاشت مع أسرة بالتبني ذاقت مرار العبودية الجنسية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذاقت طفلة أمريكية تُدعى “لورين كافانو” لمدة خمس سنوات، مرارة العبودية الجنسية من عائلة تبتها.

وعثر الشرطة عليها في خزانة جدارية صغيرة في داخل الحمام وتكاد تموت جوعًا.

يتجاوز عمر “كافانو” ثماني سنوات، ووزنها 11.5 كغ فقط. وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى في ولاية تكساس بسبب تأثر أعضائها الحيوية بشدة.

وبعد 16 عاما من واقع صعب، لم تنسَ “لورين” شيئا من محنتها، وقالت إنها كانت تقضي حاجتها في الخزانة الجدارية، وكانت أمها وزوج أمها بالتبني يجلبان الفتيان والفتيات إلى المنزل لممارسة الجنس معها، فإذا صرخت بصوت عال جدا كان والداها يغضبان بشدة.

وتضيف: “كانا يحلو لهما كثيرا أن يشاهدا الفتيان والفتيات يمارسون الجنس معي، اعتقدت بضع مرات أنني أحتضرط.

وحُكم على أب وأم لورين، اللذين تبنياها، بالسجن مدى الحياة، والمؤكد أنهما لن يحصلا على الإفراج قبل عام 2031.

وحسب تقرير موقع infosmaintenant.net، لا تزال “لورين” حتى اليوم، تنام 3 مرات في الأسبوع، في الخزانة الجدارية لأنها “تشعر بالأمان” في هذه الخزانة.

وتضيف صديقتها “عندما لا يكون ذلك ممكنا فتسعى لورين لأخذ دُش، وتنام تحت الماء المغلي، وقبل الذهاب إلى السرير أتحقق دائما إن لم يكن هناك شيء حاد معها، لأنها قد تضر به نفسها ضررا لا يحمد عقباه.