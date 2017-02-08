يغتصبها خمس مرات في اليوم فقتلته وعاشت مع جثته شهورًا - صحيفة صدى الالكترونية

يغتصبها خمس مرات في اليوم فقتلته وعاشت مع جثته شهورًا
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على سيدة طعنت حبيبها حتى الموت، بعدما اغتصبها مرات عدة، وعاشت لمدة أشهر مع جثته المتحللة.
وتقول كارمن باينا رينا، إن حبيبها مانولو، كان يغتصبها ما لا يقل عن 5 مرات في اليوم وكان يقوم باحتجازها وربطها في المنزل، لافتة الى أنها اغتنمت إحدى الفرص وقامت بطعن الرجل البالغ من العمر 51 عاماً حتى الموت.
وبعدما تلقت الشرطة خبراً يفيد بأن مانولو، الذي اختفي في شهر تشرين الثاني من العام الفائت، هو داخل المنزل حيث تقطن كارمن، طلب رجال الشرطة من الاطفاء مساعدتهم على الدخول الى المكان.
وقد اعترفت باينا، وهي في الأربعينيات من العمر، بأنها أقدمت على قتل الرجل.
وكشفت تحقيقات الشرطة الأولية عن أن الرجل قد توفي بسبب التعنيف والجروح الناجمة عن الطعن بالسكين، وقد تمّ العثور على سلاح في المنزل. والجدير بالذكر هو أنه عندما وصلت الشرطة الى المنزل، بدأت كارمن بالبكاء وقالت إن مانولو اغتصبها أكثر من 5 مرات في اليوم الواحد.
غرام[ عدد التعليقات: 2040 ] نشر منذ 3 شهور
شايب وشايبه عقولهم منتهيه صلاحيتها ،،
وشلون حبيبها ويغتصبها 😳
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2152 ] نشر منذ 3 شهور
شبعت ونهقت
رحمتك ياربي..💔[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
المشكله الشايب فطس
محد بيعرف صدقها من كذبهاا🤔
*******[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
شايب !! خمسيني بعز قوته قال شايب قال
تدرون في مشاهير بالستينات كانهم شباب
وفي امير منطقة تحلف عمره 40او 50
وهم صاك السبعين الراحه تلعب دور بشكل الانسان
سبحان الله .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15984 ] نشر منذ 3 شهور
خمس مرات فاليوم…🤔
والله لو أنه يتوضاء فيكي😂😂😂😂
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
يستاهل زين سوت فيه
ام البنات[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله ع نعمة الاسلام
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
ي غرام مايقولون شايبه (( عجوز)) ع المرأة
وبعدين هو دبل تسبدها 5 مرات في اليوم يمترها الفحل وهي راعية دين وذبحها ب الغسل كل شوي متروشه قروشها وهي شعرها طويل ومزعجها