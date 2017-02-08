بالفيديو.. العصيمي يدعو المواطنين بسرعة التسجيل في حساب المواطن لهذه الأسباب - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أكد المشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، أنه إذا قام المواطن بالتسجيل قبل صرف البدل بشهر، سيكون بإذن الله مع الدفعة الأولى، أما إذا تأخر المواطن عن التسجيل وصرف البدل الأول، فيسجّل في حينها في البرنامج، وسيُصرف له البدل الذي يليه، داعياً الجميع للمبادرة والمسارعة في حساب البرنامج خلال هذين الأسبوعين.

وقال العصيمي أتمنى حقيقةً أن نعلن خلال أسبوع من الآن أن جميع المواطنين أتمّوا التسجيل في البرنامج، مشيراً لأهمية المبادرة المبكرة في التسجيل لمساعدة اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج على دراسته بشكل أدق.

وأضاف أن تسجيل الموطن بشكل مبكر أفضل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا شك أنه لا يوجد الآن أولوية أو أسبقية في هذه المرحلة، لكن إذا تأخر الشخص إلى مرحلة تم فيها صرف البدلات للجميع، ففي هذه الحالة سيدخل في الشهر الذي يليه، مؤكداً أنه لا يوجد أثر رجعي نهائياً لمن تأخر، وبالتالي ينبغي المسارعة في التسجيل في حساب البرنامج.

