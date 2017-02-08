بالفيديو.. العصيمي يدعو المواطنين بسرعة التسجيل في حساب المواطن لهذه الأسباب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. العصيمي يدعو المواطنين بسرعة التسجيل في حساب المواطن لهذه الأسباب
أكد المشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس ماجد العصيمي، أنه إذا قام المواطن بالتسجيل قبل صرف البدل بشهر، سيكون بإذن الله مع الدفعة الأولى، أما إذا تأخر المواطن عن التسجيل وصرف البدل الأول، فيسجّل في حينها في البرنامج، وسيُصرف له البدل الذي يليه، داعياً الجميع للمبادرة والمسارعة في حساب البرنامج خلال هذين الأسبوعين.
وقال العصيمي أتمنى حقيقةً أن نعلن خلال أسبوع من الآن أن جميع المواطنين أتمّوا التسجيل في البرنامج، مشيراً لأهمية المبادرة المبكرة في التسجيل لمساعدة اللجنة الوزارية المسؤولة عن البرنامج على دراسته بشكل أدق.
وأضاف أن تسجيل الموطن بشكل مبكر أفضل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا شك أنه لا يوجد الآن أولوية أو أسبقية في هذه المرحلة، لكن إذا تأخر الشخص إلى مرحلة تم فيها صرف البدلات للجميع، ففي هذه الحالة سيدخل في الشهر الذي يليه، مؤكداً أنه لا يوجد أثر رجعي نهائياً لمن تأخر، وبالتالي ينبغي المسارعة في التسجيل في حساب البرنامج.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 3 شهور
اذا فيه تاخير ف هو من قبلكم طال عمرك
اذا انه للحين ما قلتوا لنا ويش هي المستندات اللي راح تطلبونها فيما بعد على حد قولكم
ف ممكن تطلبوا مننا مستندات مثل تعريف بالراتب وما شابه وهالمستندات طبعا طلبيه من نفس العمل او الوظيفه وهنا طبعا تحتاج لشهور على ما يعطوننا وجه الشركه ويعطونا التعريف
وهناك امر اخر
سبق وذكرتوا انه راح تعرفوا حقيقة عقود الايجار المزوره وبواسطة وزارة الاسكان بتعرفوا اللي هو نظام ايجار
للمعلومي نظام ايجار سمعنا من قبل كم ويبغالنا كم شهر على ما يشغلوا النظام
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
الأستاذ الفاضل ماجد العصيمي
انا اشهد انك رجال سنافي وصادق النية
دائما تطلع في الأعلام بكل شفافية ووضوح
تقبل تحياتي واحترامي لك
*******[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
انا انتظر الزحمه تخففففف
بس بسجل اليوم ان شاء الله
الله يكفينا شر الغلا والفقر
ابوسعود٠٥٠٢[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم امين
منصور[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 شهور
معصييييييييييييي مني مسجل
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
بالتوفيق ان شاء الله.
فوفو20[ عدد التعليقات: 5012 ] نشر منذ 3 شهور
الله يوفق الجميع ويجعله عون لهم بالحياة الصعبة
احمد[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 3 شهور
برنامج الفقر ضحك على الدقون حافز الاخر شوي وبيقولون لكم حدث بيناتك كل اسبوع وبصباح الباكر قبل تطلع الشمس ولا قطعوه وجابولك حجه ثانيه
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4121 ] نشر منذ 3 شهور
ما ادري اش اللي وراء حساب الداجن عفوآ مواطن هل هو لمعرفة مصادر الدخل للمواطن وافراد اسرته حتى ينقص راتبه او تقاعده
روميو[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 3 شهور
حساب المواطن له دواعي أخرى غير حساب المواطن
اللهم اطل في عمر حكامنا
الواقع[ عدد التعليقات: 4157 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله قبل التسجيل يتحدثون عن عدم الاستعجال في التسجيل ويكون هناك عدل واحتراف في العمل والصرف والآن يقول هذا العتيبي خلال أسبوع وإلا يأخذ غيرك من المواطنين المبلغ وانت تحرم منهّ…..
jamalco[ عدد التعليقات: 5298 ] نشر منذ 3 شهور
لنا في وزارة الإسكان تجربه وعبره لعبت بمشاعر المواطنين ومستخفه بعقولهم بدليل لسكن لكل مواطن 250 مليار مودعه من 5 سنوات يجنى أرباحها ولحقها 20 مليار لاحقا – ولا مواطن إستلم سكن لآنك وسكتم بكتم _ أصيبوا المواطنون بخيبة أمل من الوعود وماتتبعه من وعود
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5407 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههههه
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 شهور
لنا في وزارة الإسكان تجربه وعبره لعبت بمشاعر المواطنين ومستخفه بعقولهم بدليل لسكن لكل مواطن 250 مليار مودعه من 5 سنوات يجنى أرباحها ولحقها 20 مليار لاحقا – ولا مواطن إستلم سكن لآنك وسكتم بكتم _ أصيبوا المواطنون بخيبة أمل من الوعود وماتتبعه من وعود
سلمت يمناك اختصرت علينا الكثيررر في التوضيح
slem999[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 3 شهور
العرب أمة لا تقرأ وأن قرأوا فهم لايفهمون
رجاءاً أعد قراءة الخبر أجلك الله .