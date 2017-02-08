بالصور.. اتهام ملكة جمال الكون بالمثلية مع زميلتها ملكة جمال فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. اتهام ملكة جمال الكون بالمثلية مع زميلتها ملكة جمال فرنسا
اتهم الإعلام الغربي الفتاة الفرنسية Iris Mittenaere التي حصدت لقب ملكة جمال الكون بالمثلية، بسبب علاقتها بزميلتها ملكة جمال فرنسا السابقةCamille Cerf، وحدث لغط كبير حول هويتهما الجنسية.
وعلى الرغم من انتشار الخبر بشكل واسع، إلّا أنّ الملكة لم تقم بالردّ على الأمر.
وتجدر الإشارة الى أنّها أعلنت سابقاً عن علاقتها العاطفية بأحد الشبان، الأمر الذي لم يقنع الإعلام خصوصاً أنّها لم تنشر صوراً معه بل حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي تزدحم بالصور مع صديقتها.
الكيميائي[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 3 شهور
نسال الله السلامة
مدري البنات وش يحببهم في بعض
الحكحكة ما تنفع اذا مافي خرط ودعس الى الصاجة ما ينفع
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3328 ] نشر منذ 3 شهور
كفار ما عليهم شرهه ينتشر بينهم كل الذنوب ما بعد الكفر ذنب بس ليش جايبين خبرهم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
مايشبهون بعض أبداً وشلون يقولون مثليه والله فرق في الشكل كبير بينهم والي يقول مثلها ماعنده سالفه
طارق ولد محمد[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 شهور
الله يثبتك يا شايب بروحه انت في وادي والخبر في وادي .. استمر على السجيه هذي
برق الحيا[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
تستهبل يالشايب 😜😜😜 والله انك تفهم الكٌفْت
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 3 شهور
وينهن و وين الجمال .. لا جمال و لا هم يحزنون
المشليه عندهم شي عادي جدا من منطلق الحريه الشخصيه لكن يحتاجن لصناعي للمساعده
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12677 ] نشر منذ 3 شهور
وع قرف وبالنسبه للجمال مظلومين صراحه *!
على وعدي..💔[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
اذا هذي الاشكال ملكات جمال
انا شووو 😍😍
لك لباني ولبى جمااالي 😍😍
فديتني يا أنا😍😍
فوفو20[ عدد التعليقات: 5012 ] نشر منذ 3 شهور
لعنة الله عليهم كفار
ابوتركي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
ليتني بينهم