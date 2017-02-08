بالصور.. اتهام ملكة جمال الكون بالمثلية مع زميلتها ملكة جمال فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

اتهم الإعلام الغربي الفتاة الفرنسية Iris Mittenaere التي حصدت لقب ملكة جمال الكون بالمثلية، بسبب علاقتها بزميلتها ملكة جمال فرنسا السابقةCamille Cerf، وحدث لغط كبير حول هويتهما الجنسية.

وعلى الرغم من انتشار الخبر بشكل واسع، إلّا أنّ الملكة لم تقم بالردّ على الأمر.

وتجدر الإشارة الى أنّها أعلنت سابقاً عن علاقتها العاطفية بأحد الشبان، الأمر الذي لم يقنع الإعلام خصوصاً أنّها لم تنشر صوراً معه بل حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي تزدحم بالصور مع صديقتها.