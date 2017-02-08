بالصور: اعتقاد.. هذه العربة ستذهب بملك تايلاند الراحل للجنة - صحيفة صدى الالكترونية

بانكوك(صدى):

«النصر العظيم» هذا هو الاسم المعروف لهذه العربة المقدسة في تايلاند والتي وفق اعتقادهم ستذهب بجثة الملك الراحل للجنة، والتي نشرت وسائل إعلام تايلاندية، صوراً لها.

وكان ملك تايلاند ، قد توفي في 13 من تشرين الاول الماضي، بعد ان تزعم الحكم لمدة 7 عقود.

ويغلب طابع الحداد الآن في تايلاند لمدة تستمر عند البعض عاما كاملاً.

وتعتبر العربه من الطقوس المعروفة في البلاد، حيث وبحسب الاعتقاد أن العربة التي تعرف باسم “النصر العظيم” ستعيد الإله إلى الجنة.

يجر العربة 216 رجلا، وستحمل الجرة المزخرفة التي تضم رفات الملك “بوميبون أدولياديج” إلى موقع إحراق جثث الموتى في ساحة “سانام لوانج” خارج القصر الملكي.

والعربة مصنعة من الخشب وتزين بالذهب والمرايا، وتزن 13.7 طن، ويبلغ طولها 18 مترا وارتفاعها 11.2 متر وعرضها 4.8 متر.