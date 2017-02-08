 بالفيديو ..علاقة فيفي عبده بالأفلام الإباحية - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو ..علاقة فيفي عبده بالأفلام الإباحية

بالفيديو ..علاقة فيفي عبده بالأفلام الإباحية
القاهرة(صدى):

اكدت الفنانة فيفي عبدو أنها لن تتصفح وتشاهد أي من المواقع الإباحية في أي وقت من مراحل عمرها.

وذلك بعد سؤال المذيعة سالي شاهين لها ، حيث سارعت بعبارة محصلش مؤكدة أنها لم تفعل ذلك ولا مرة في حياتها.

 

وعلى صعيد آخر، كانت قد أكدت الفنانة فيفي عبدو أنها أم مثالية لثلاث بنات وقالت :بناتي زي الفل يقدروا يخدمو بلدهم ويخدمو الناس اللي فيها.

 
يذكر أن فيفي عبدو حصلت مؤخراً على جائزة الأم المثالية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 شهور

هههههه واضح انها كذابه ،،،

[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 3 شهور

من جدك يا سالي شاهين أنتِ وسؤالك الغبي؟
مصدقة إنها راح تقول لك الصراحة🤔
..
أجل (( الراقصة )) الأم المثالية.
والله مدري ويش أقول🤔?!!!!