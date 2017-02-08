بالفيديو ..علاقة فيفي عبده بالأفلام الإباحية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو ..علاقة فيفي عبده بالأفلام الإباحية
اكدت الفنانة فيفي عبدو أنها لن تتصفح وتشاهد أي من المواقع الإباحية في أي وقت من مراحل عمرها.
وذلك بعد سؤال المذيعة سالي شاهين لها ، حيث سارعت بعبارة محصلش مؤكدة أنها لم تفعل ذلك ولا مرة في حياتها.
وعلى صعيد آخر، كانت قد أكدت الفنانة فيفي عبدو أنها أم مثالية لثلاث بنات وقالت :بناتي زي الفل يقدروا يخدمو بلدهم ويخدمو الناس اللي فيها.
يذكر أن فيفي عبدو حصلت مؤخراً على جائزة الأم المثالية.
غرام[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه واضح انها كذابه ،،،
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 3 شهور
من جدك يا سالي شاهين أنتِ وسؤالك الغبي؟
مصدقة إنها راح تقول لك الصراحة🤔
..
أجل (( الراقصة )) الأم المثالية.
والله مدري ويش أقول🤔?!!!!
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14380 ] نشر منذ 3 شهور
طيب