بالفيديو ..علاقة فيفي عبده بالأفلام الإباحية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

اكدت الفنانة فيفي عبدو أنها لن تتصفح وتشاهد أي من المواقع الإباحية في أي وقت من مراحل عمرها.

وذلك بعد سؤال المذيعة سالي شاهين لها ، حيث سارعت بعبارة محصلش مؤكدة أنها لم تفعل ذلك ولا مرة في حياتها.

وعلى صعيد آخر، كانت قد أكدت الفنانة فيفي عبدو أنها أم مثالية لثلاث بنات وقالت :بناتي زي الفل يقدروا يخدمو بلدهم ويخدمو الناس اللي فيها.



يذكر أن فيفي عبدو حصلت مؤخراً على جائزة الأم المثالية.