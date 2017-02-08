زوج يطلق زوجته أثناء تواجدهما داخل مطعم في الخبر بسبب انشغالها بسناب شات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الغامدي(صدى):

أقدم رجل على تطليق زوجته أثناء جلوسهما في أحد المطاعم بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية ، وذلك بسبب منعه من تناول الأطعمة لتصويرها وإرسال الصور إلى صديقاتها عبر تطبيق “سناب شات”.

وتفصيلا ؛ قال الزوج أنه توجه مع زوجته لتناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الفخمة وكان مزدحماً للغاية واضطرا للانتظار حيث كان هناك توزيع للأرقام.

وتابع أنه بعد 40 دقيقة من الانتظار نودي على رقمهما، وبعد إحضار الطعام همّ بتناوله لكن زوجته منعته بحجة أنها تصور الوجبات لترسل الصور لصديقاتها عبر سناب شات، وكانت تحرك الصحون يميناً وشمالاً.

واضاف الزوج أنه كلما أراد تناول الطعام تبلغه زوجته بأنها لم تنته من التصوير، ومع سخونة الموقف قام بمنعها من التصوير ودخلا في نقاش حاد، وتطور الأمر بعد علو صوتها، ليطلقها على الفور وغادر المطعم.