زوج يطلق زوجته أثناء تواجدهما داخل مطعم في الخبر بسبب انشغالها بسناب شات - صحيفة صدى الالكترونية

زوج يطلق زوجته أثناء تواجدهما داخل مطعم في الخبر بسبب انشغالها بسناب شات
أقدم رجل على تطليق زوجته أثناء جلوسهما في أحد المطاعم بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية ، وذلك بسبب منعه من تناول الأطعمة لتصويرها وإرسال الصور إلى صديقاتها عبر تطبيق “سناب شات”.
وتفصيلا ؛ قال الزوج أنه توجه مع زوجته لتناول وجبة العشاء بأحد المطاعم الفخمة وكان مزدحماً للغاية واضطرا للانتظار حيث كان هناك توزيع للأرقام.
وتابع أنه بعد 40 دقيقة من الانتظار نودي على رقمهما، وبعد إحضار الطعام همّ بتناوله لكن زوجته منعته بحجة أنها تصور الوجبات لترسل الصور لصديقاتها عبر سناب شات، وكانت تحرك الصحون يميناً وشمالاً.
واضاف الزوج أنه كلما أراد تناول الطعام تبلغه زوجته بأنها لم تنته من التصوير، ومع سخونة الموقف قام بمنعها من التصوير ودخلا في نقاش حاد، وتطور الأمر بعد علو صوتها، ليطلقها على الفور وغادر المطعم.
صباح الخير ياوطني💚[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
ماهي بأول مره اكيد متعوده تصور
كل شي .. لو انك رجاااال و معلمها من البدايه
وحاط لها حدود .. كان تداركت هالموقف..
وجاي تعلمنا .. وكنك جبت الذيب من ذيله
ياخي انقلع انت واشكالك .. موحقين زواج ..
سويت شي يبغضه الله تعالى بسبب تااافه .
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
والله صراحه شئ يكسر الخاطر ويعور القلب لكن انا صراحه مالوم الزوج الرجل طالع بذوق طعم الحب والرومانسيه معها لكن هي ماهي مباليه ومنشغلة بشئ تافه بتصوير!وهو بعد يمكن مايبغى احد يطلع على حياته هو وزوجته لكن هي غبيه ودمرت حياتها لو انها طاعت زوجها كان ماصار ألي صار ،،..
slman[ عدد التعليقات: 564 ] نشر منذ 3 شهور
مدام عارف انها تعشق السنابات وارسالها كان حبستها في البيت ولا تخرجها معاك لاي مطعم او منتزه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15984 ] نشر منذ 3 شهور
ورى ماكان تخليها تطبخ فالبيت….ولا مدلعها
عموما ماكان ودي توصل للطلاق…
لو خذيت الأكل وكبيته فوق راسها ويستحب الطاولة بعد ترقعها فراسها
علشان جني التصوير يطلع…
ووديتها البيت وخليتها تطبخ مثل خلق الله..
مخاوي الليل[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
الجوع اغبر
اخو باتمان[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
اشوف انها تستاهل عقاب احسن من كذا يعني ماتوصل للطلاق بس اكيد الرجال صابر وطفح به الكيل على مايقولو وخلها تاكل على راسها
أبوفهد[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 3 شهور
قلعتها هي وسناباتها وخل صديقاتها ينفعونها الحين
مرضي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
والله بعض المرات المرأة تخريها وتزودها حبتين ,لكن لاتصل لحد الطلاق المفروض يكون حليم في مثل هذا المكان لحفظ ماء الوجه بعدها يقرر بعدم الخروج معها للمطاعم , شكل الزوجة صغيرة بالسن فرحانه لخروجها مع زوجها تصور وترسل ل صديقاتها واهلها لم تتوقع سيناريو الخروج للمطعم تكون نهايته كذا
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1955 ] نشر منذ 3 شهور
كم انت مسكين ايها الزوج ، اكيد طالع من دوامه تعبان وشقيان يا عيني ومع ذلك ماخذها لمطعم فخم وماهي بعيده انو عليه ديون واقساط والله العالم بحاله ومع ذلك حاول يسعدها ويحسسها ان الدنيا فيها حاجات حلوه ، وانتظر المسكين 40 دقيقه انا متاكد انو واقف على رجليه وهي جالسه ، ولمن جا عند الاكل يبغا يعبر عن مشاعرة الجياشه تجاها ويبغا يحس بروح الاسرة ، والمسكين جيعان في البيت ما تعرف تطبخ ولا تلم لسانها ورغم كل ذلك حاول يعيش الجو مع زوجته الا ان ام ركبة سودا وكماهي عادتها وكما هو معروف عنها نكدت عليه وافقدة الزوج المكلوم صوابه بتصرفاتها المهايطيه امام زميلاتها ، وعندما حاول الرجل المغلوب على امره تنبيهها لافعالها المشينه ما كان منها الا ان تطاولت عليه وعلت صوتها وخلت اللي ما يشتري يتفرج عليه ، كم انت مظلوم يا صديقي حاس بيك والله لكن ربنا يعوض عليك وهذا حال الدنيا تتزوج حرمه وتخسر ما فوقك ودونك عشان تجيبها عون تطلع لك فرعون .
ابو يزيد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
خرابيط
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
الجوع كافر ……….. مقابل الجيش ولا مقابل العيش
بس برضه ما توصل للطلاق
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
صار الطلاق
والعياذ بلله عند كثير من الشاب خاصة حديثي الزواج بكثرة
يطلق حتى ع أي سبب نافة انتي طالق
لابد من ترشيد الزوج خاصة بالحياة الزوجية
وهذا الحمل يقع خاصة ع والد الزوج وتحدث كثير من الخلافات بين الزوجين خاصه في البداية خلافا في الردي والفكر وهذا شيئ طبيعي لكن مع مرور الوقت تتلاشى اذا لابد ا فهام الزوج قبل الزواج
ان لا يكون جل تفكيره ان الزواج عبارة عن شهوه لا الزواج اكبر من ذلك بكثير الزواج شراكة عمر تبني ع الأحترام المتبادل بين الزوجين الاحترام هو اساس الحب وطوق النجاة للحياة العصرية اذ الحياة بدون احترام يكون مصيرها الفشل ويكون الحب عبارة عن وهم كذب
الزوج لابد يكون عاقل رزين يحكم العقل والمنطق يكف عن الغضب
ويش يطلق وخلاص هو طلاق السلاح والطلاق ما فيه للعب او مزاح يحدد مسار حياتك لا تبدأ حياتك بالفشل
ولا بد تختار شر يكة حياتك بكل دقة وتحري اسأل عن الاستقامة الأخلاق
تعش حياتك السعيدة
ابو متعب[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 شهور
نصيحة لكل متزوج دلل زوجتك ومتعها بمباحات الحياة وأغمر حياتها بالسعادة والله لترى حياتك كلها سعادة وهناء واترك عنك سماجات بعض البشر والذي ينظر لدلال المرأة عيبا ونقصا في الرجولة وليكن تعامل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مع زوجاته منهجا لنا في تعاملنا مع زوجاتنا
الفهد[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
تصرف غير لائق ويدل على عدم تحمل المسؤولية .. كان يفترض أن يتمالك ويسيطر على الموقف بالحكمة والعقلانية …
ويناقشها ويحاورها ويرشدها للصواب .
حقاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
هي الكسبانه والا هو ماهو حق زواج كل الحريم اللحين يصورون اكلهم عادي
عيد بن شاكر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
كفو
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 475 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب
ام رائد[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور
السنابات برامج تافهه أشغلتنا حتى عن الله وبعض النساء تستاهل ما يجيها اجل لوو هوه الي مشغول عنك بتقومين الدنيا على راسه هيا عاد الحين تفرغي للسناب وصوري نفسك لكل مكان بنات اخر زمن
الجوهره الشمري[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور
تستاهل ريح راسه منها ام السناب
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3328 ] نشر منذ 3 شهور
بصراحة هذا الزوج نفسية وشكله مطلع زوجته ومان عليها الطلعة انا عندي إضافات كثيرة بالسناب رجال كبار وشباب اكثر يصورونه هو الاكل مافيه شيء الكل يصور اكل وين الجريمة خلها تصور وتعيش اللحظة مثلها مثل غيرها ما سوت شيء غلط والله انه ناقص عقل صدق يقولون قلب الرجل بمعدته بس هالخبال لا والله عقله بمعدته زين افتكت من نفسية بس انا متوقع انه هالنفسية بيرجع يحبحب رجليها عشان ترجع له وانه ما يقصد بس كان جوعان 😮😮😖😖 ترا هم كذا النفسيات كل شوي لهم نفسية اللي مثله المفروض يعرف نفسيته زين ويختار بنت ما تعرف السناب ويا كثرهم اختر وحدة منهم شريكة حياتك اما تأخذ بنت ناس ماعندها عقد نفسية كل حياتها طبيعية تجي تمشي عليها نفسيتك ترا حتى الناس ما يرضون على بنتهم وبعدين يا أهل البنات حطوا شروطكم من البداية قولوا بنتنا عندها سناب وغيره وهي تستخدمه لكذا وكذا عشان اللي أوله شرط اخره نور
محمود[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 3 شهور
من وجهة نظري ان تصوير الاكل بالمطاعم وتصوير الترفيه لا يجوز شرعًا لقول الرسول ص ( لا تأكلو في الذهب والفضه) ليس لانها فيها سم او مضره او غيرها ولكن مراعاة لمشاعر الفقراء !! وتصوير الاكل والمطاعم الراقيه التي تكلف الوجبة فيها مابين ٣٠٠٠ ريال الى الف ريال يوجد نسبة ليس بالقليلة من الشعب تعتبر سعر هذه الوجبة نصف دخله الشهري او ربع دخله او لا يوجد لديه دخل أصلًا وتوجد عوائل مادخلت مطعم في حياتها ويوجد أيتام وعوانس يتمنون ربع هذه الحياة ! وهل اصبح السناب شات عباره عن قهر المساكين والضعفاء والمستضعفين ؟! من وجهة نظري ان المولعين بالتصوير يعانون من مشاعر نقص كبيرة جدًا ولا يعرفون الحب والرومانسية حسب ما افادة الدراسات انهم اقل سعادة من الذين لا يصورون ! وقد يكون طلاقها ماهو الا ذنب من الله بسبب كسر نفس مسكينة او عين او دعوة وغيرها
اخبارك ياصدى عقيمة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
والله ياخالد الغامدي هذي من تأليفك
اتق الله وتذكر سوف تشهد عليك يدك
وعندي الدليل أن هذي من تأليفك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12677 ] نشر منذ 3 شهور
تخلف لا ينتهي بل يزداد !
ذيب الشرقية[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
رجال عاقل واهد انه ذضل تيب في زمن قلة الرجولة والغيرة وافصرف قام فيها طلقها وخلي الان صديقاتها والسناب ينفعها وعسى تعيشي العمر كله مطلقه وارمله وتكملي حياتك مع صديقاتك وبرنامج السناب ياسنابه
ذيب الشرقية[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
رجال عاقل واشهد انه ذيب وشهم ورجل بمعنى الكلمة في زمن قلة الرجولة والغيرة وافضل تصرف قام فيها طلقها وخلي الان صديقاتها والسناب ينفعها وعسى تعيشي العمر كله مطلقه وارمله وتكملي حياتك مع صديقاتك وبرنامج السناب ياسنابه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
بسبب منعه من الطعام لاجل التصوير 😂😂😂
شكله جيعان مررررره مو قادر يصبر
.
.بس والله مالومه اذا كنت في لمة بنات هيك نص ساعه فقط تصوير وانا حاطه يدي ع خدي متى ينتهون 😥😥…والمشكله يشاورني في الصوره …😂😂…اكيد يعني بقول حلوه اجل اقول لا عشان تعيدون وتزيدون في التصوير
.
.صار مرض هالتصوير والله😣😣
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
بس لايبرر الطلاق ابد ابد 😠😠
.
.كان قمت وخربت تصورها وسحبت الجوال واكلت وشبعت
وعنها لااكلت هي …..ومشيتوا لبيتكم 😊😊
وكل مره هيك لين هي تنسى شي اسمه تصوير معك 🚫
.هذا سبب المشاكل ….ماعاد فيه خصوصيه كل شي ع عيون الناس
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 3 شهور
هذا مو سبب للطلاق الا اذا كان مش متفق معها له الحق يطلقها اما عشان جوال او شاي اوقهوة اوطبخ ماتعرف تطبخ المطاعم ملئ والمفروض هو يطبخ الطلاق حلال اذا كانو مومتفقين لان الزواج مثل الثوب هي لباس له وهو لباس لها
غرام[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه تصور الاكل ليه ؟
البنت الطبيعيه لما تطلع مع زوجها او حتى اَهلها ،،
مطعم أو ملاهي أو اي مكان تقفل الجوال وتعيش اللحظه ،،
وإذا بتصور شيء تصوره مو تصور الاكل 😂😂 غباوه ،،
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
رعد ومزن
يقول سقراط:انت تختبئ خلف كلماتك وتحت لغتك….فتكلم حتى اراك
.
شكلك زي هالنوعيات …..عبالك المطاعم عيشه ينعاش منها
او عبالك هو تزوج عشان يظل في دوامه العزوبيه من مطاعم ومغاسل ملابس
.
.لا يختي افرضي الرجال ع قد حاله …يدوب قرشين يلمهم ع بعض عشان يطلعك مره بالشهر للمطعم ويرفهك وكثر الله خيره اللي حب يسعدني في ابسط الاشياء😠😠
.
.وبعدين تقولين الطلاق حلال ….بل هو ابغض الحلال 😠😠
عبالك سهل تصيرين مطلقه😐😐
أبوعبدالله[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 3 شهور
بنات الزمن هذا والله قل حياؤهم بسبب هذي الجوالات اللتي أفسدتهم عن بكرة أبيهم … وصاروا أكثر تفاهه ورخص
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
الرجال كلاب الا مارحم ربي منهم
يدورون الطلاق دواره
تبون تحرمونها حتى التصوير وش هالعيشه
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
غرام يعني انتي ماتصورين ؟؟؟
ترى التصوير ماهو جريمه ليه المثليات
انا عندي سناب وانستا واصور كل البنات تسذا
وانتي ي غيوم اذا التصوير ماتشوفينه شي
ترى كلن له اهتمامات ترى ماهو استعباد يتحكم باهتماماتها ويطلقها …لعن ابوه وابو من جابه والعينات اللي تأيده
غرام[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 شهور
لاااا روز والله قلة ذوق تجلسين مع زوجك ماسكه بالجوال تصورين بالأكل ،،،
احس اللي تسوي كذا عمرها ماشافت نعمه الله لايبلانا ،،
غرام[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض لما جاء الاكل قامت جلست جنبه وبدت تسولف له من السوالف الحلوه ،،
وتلقمه الاكل وتشربه من العصير ،،
مو تطلع الجوال وهاتك ياتصوير ،،
شوفي هذي اللي بالخبر بالله وش استفادت من هالشيء غير تطلقت وصارت سالفه ،،
غرام[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 شهور
لا ياروز هالبرامج مو عندي من الأساس ،،
ولما اطلع معه مشوار أقفل الجوال خير شر ،،،
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
ي غرام التصوير ماياخذ 5 دقايق
بتخرب الدنيا لو صبر 5 دقايق لاوالله انهم كلاب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12677 ] نشر منذ 3 شهور
وبعدين حرام عليها الرجال شكلو جوعان وكل ما أكل قالت لسى ما صورت والله غبيه فعلاً هذا بدل ما تكوني رومنسيه معاه وتأكليه ويأكلك هههه قاعده تصوري 😍😎
غرام[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 شهور
روزا ,,
طيب اذا صبر وصورت وش الفايده ؟؟
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14380 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههه
غرام[ عدد التعليقات: 2041 ] نشر منذ 3 شهور
بالنسبة لي تستاااااهل الطلاااااق وخلي التصوير والسناب ينفعها الحين خل تتفرغ له تفرغ تام ،،
في شيء بالحياه اسمه احترام ،،
أنا طلعت معه عشان نكون سوى مو عشان اوري فلانه وعلانه وش اسوي ،،
فهد[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
!!!!!!!!!
فوفو20[ عدد التعليقات: 5012 ] نشر منذ 3 شهور
والله من الخبال على العموم جت منه وافتكت منه ابو بطين واحلى ما في هالطلاق انه ما تدفع له شيء لا مهر ولا غيره لانه هو اللي طلق خلوه يروح يجمع مهر وقروض مرة ثانية بس انا اتوقع انه لامتلأ بطنه بيروح يعتذر ويقول انا ما اقصد الجوع كافر وانا كنت جوعان 😂 وابي ارجع زوجتي 😂
Bullet[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
طبعا غير مقبول تصرف الزوجة ولكن من المفترض ان الزوج يكون صبور ولايقدم على هذا التصرف واذا فرغوا من العشاء ان وخرجوا من المطعم ان يبلغها بشكل حازم انه لن يخرج معها للعشاء ابدا الا اذا تركت الجوال في البيت مثلا او اغلقته ووضعته في الحقيبه
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 3 شهور
شنب👏🏻👍🏻
المراهقة التافهة ماتنفع زوجة تلاقيها جاية للمطعم بس عشان تصور الأكل
شكلها “مفجوعة” ماقد شافت خير.
خل زميلاتها والسناب شاة🐏 ينفعونها .. النعجة🐑
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7083 ] نشر منذ 3 شهور
ماينلام ..
الله يأخذ عقول هالنسوان اللي طيرت عقولهن
هالاجهزه والتصوير. وكله عناد لفلانه وعلانه
شوفوني اتمشى مع بعلي ومبسوطه.
نقصصصص عقل 🌚😅
ام الحلا[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
ياسيد عبد القادر السعوديات ركبهم سود لانهم يصلون وغير كذا لا تعليق عليك الله يصللحك بس
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3107 ] نشر منذ 3 شهور
يا أم الحلا .. وهل كل السعوديات يصلون؟ وهل أنتِ ولاهو شفتوا ركب جميع السعوديات؟
وهل جميع نساء العالم ركبهن مافيها سواد؟
إذا المعيار عندكم الممثلات والإعلاميات فجميعهن دخلن ورش السمكرة عمليات تجميل
ودهانات وعناية صالونات ع مدار الساعة لإنهن متفرغات ومجال عملهن يتطلب منهن
القيام بمثل هالأشياء .. ( لجذب ) المخفات من المشاهدين والمشاهدات.
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
توليب 👍
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
التعميم لغة الجهلاء 😠😠
مو كل السعوديات شينات ولاكلهن ركب سود
سود الله وجه كل من قال هالكلمه
كلن يشوف محيطه ويقيس ع غيره
ترى اذا جيناتكم مضروبه وماتخلف الا صفات قبيحه
مو الكل زيكم الله لايوفقكم ع هالكلام 😠😠😤😤
نوال[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههه لا مو صاحية الحرمة لما قريت العنوان قلت هذا واحد متخلف بس لما قريت التفاصيل معة حق وش ذا الخبلة طالعة انتي وزوجك تعشون وتستمتعون مع بعض يولي السناب ويولون صديقاتك معة,, صادقين أقفى زمان مصلخات الذبايح وجانا زمان مصورات المواعين!!
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
الرجل الذي كويس[ عدد التعليقات: 9546 ] نشر منذ 3 شهور
حاس فيه الغلبان من اول منتظر رقمه وطاوله فاضيه وهدي جايه تصور امحق بس
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1955 ] نشر منذ 3 شهور
سيدة ام الحلا ، لا تؤاخذني سيدتي الفاضلة من غلبي على المسكين والله تخيلت الموقف وتألمت بس والا انتم احسن الناس طيبه واخلاق وادب وعلم وجمال ، وشكرا لك للدعوة لي بان الله يصلحني ، الله يجزاك خير ويسعدك حيث ما كنتي دنيا واخره وان يخلي زوجك ما يشوف على الارض كلها مثلك .
تصحيح التصحيح[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
طلقها عشان بطنه … ولا عشان رومانسيته الضائعه
الحقيقة الرجال رجال وقل ان تجد رجل عنده مسئوليه
الطلاق سلاح لا تستخدمه الا لشديد القوي وليس عشان سناب شات
كان بكل بساطه يقدر يسحب جوالها من يدها ويقول لها كلمه طيبه او رومانسية تنشد إليه وتنسى السناب شات ولا كن وقع ما وقع
الله يعوضك يابنت برجل ولن اقول برجل غيره لانه ببساطه ليس برجل
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14380 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه والله كان كل ما نزل صحن اكل منه لين وهي لو عندها عقل كان بلا تصوير والله العظيم اني اجهز كل شي في البيت او من برا ما الصور الى اذا بغيت احتفظ بشي. معين مثل التزيين احياناً اسوي اطباق جديدة وازينها بطرق بديعه واصورها واحتفظ بها في الملفات علشان المرض الثانية ازينها بطريقه ثانية.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
صادقه محرومه …انت والله هيك ..اصور لما يكون لشي معين وذكرى معينه فقط ولا اوريه احد او اتفشخر فيه فقط احتفظ فيه بالجوال
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
صادقه محرومه …انت والله هيك ..اصور لما يكون لشي معين وذكرى معينه فقط ولا اوريه احد او اتفشخر فيه فقط احتفظ فيه بالجوال
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
تصحيح انا
alghamdi=[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
الحين يامخاطة ارجعي للسفره البلاستيك وكلي في الارض وخلي الهياط
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7083 ] نشر منذ 3 شهور
الغامدي
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
والله ابرك لتس ي غرام يوم ماتعرفين السناب ومواقع التواصل الثانية لانه ادمان وهذي خبلى واللي تأيدها خبلها زيها اجل زوجها مطلعها لمطعم فخم وش له عشان تصور ولاعشان ينبسط ويستانس هو واياها وياخذون راحتهم مع بعض الا والله بعض الحريم دبشه ماعندها احساس متبلده خل صديقاتها الحين ينفعونها الله يهدي كل خبلى آمين
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اغلب بنات هالوقت يصورون الاكل ويرسلون لبعض وش رايتس ي فلانه ب الاكل وكلها ع الطقعي
فاضل[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 3 شهور
هذا شخص غير مقدر لمسؤولية الزواج وغير قادر على تحمل ابسط المسوؤليات
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اللهم لا شماته . هي ما حرمته من الاكل الا وهي عارفه شخصيته انه طرطور ولكن الجوع دفعه الى الطلاق
الاهبل طلقها وتركها في المطعم لوحدها . الله يعطيها واحد نشمي يوصلها للبيت
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14380 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله كلى كثرة البرامج ما عندي غير الوتساب. جعلته بديل الوسايط والنصيه بس والباقي ما افكر فيها. نهائي كثير بنات يقول سوي لك حسبات. انستقوام اكثرهم طبخ ويناب سور وتويتر تغريدات واتصلات الفيديو وانا ما ادورها.
يا امل الشي الوحيد اللي الصوره وارسله المطر والضباب لان لي زميلات في مناطق ثانية يطالبنه صور والمطر والضباب
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14380 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله على كثرة البرامج ما عندي غير الوتساب. جعلته بديل الوسايط والنصيه بس والباقي ما افكر فيها. نهائي كثير بنات يقول سوي لك حسبات. انستقوام اكثرهم طبخ ويناب سور وتويتر تغريدات واتصلات الفيديو وانا ما ادورها.
يا امل الشي الوحيد اللي الصوره وارسله المطر والضباب لان لي زميلات في مناطق ثانية يطالبنه صور والمطر والضباب
الواثق[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 3 شهور
زين افتك منها نساء اخر زمن قلة حيا ههههههههه