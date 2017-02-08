وزير خارجية الأردن يعرض موقف بلاده إزاء تطورات الأحداث الراهنة - صحيفة صدى الالكترونية

واس(صدى):

أطلع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني على آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والاطلاع على نتائج زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة وروسيا.

وقال الصفدي إن العاهل الأردني اطلع الساسة الأمريكيين على توجهات الأردن في المرحلة الراهنة إزاء الأحداث في المنطقة.

وتحدث الصفدي عن تطورات الوضع على صعيد القضية الفلسطينية التي يعتبرها الأردن القضية المحورية وجوهر الصراع في المنطقة والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام مثلما استعرض تطورات الأوضاع في سوريا وعدد من دول المنطقة والجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية لها.

وأجاب الصفدي على اسئلة واستفسارات ومداخلات النواب أعضاء اللجنة التي تمحورت حول العديد من القضايا الخارجية ودور الأردن في التعاطي معها.