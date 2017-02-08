المفتي يطالب بعدم إقامة المباريات ما بين صلاتي المغرب والعشاء - صحيفة صدى الالكترونية

المفتي يطالب بعدم إقامة المباريات ما بين صلاتي المغرب والعشاء
قال الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على قناة “mbc Action”، أن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، طالب بعدم إقامة المباريات التي تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بين صلاتي المغرب والعشاء.
وكتب الفراج تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: تضمنت “تلقى أحد مسؤولي الرياضة في المملكة طلباً من سماحة مفتي المملكة، بعدم إقامة المباريات الجماهيرية بين وقت المغرب والعشاء”.
محمد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 شهور
نتمنى أن يكون صوت المفتى والدعاة المعتبرين مسموع
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
آل الشيخ حفظة الله ورعاة
عالم من علماء السلف الصالح
رضوان الله عليهم اجمعين
ضفدع كامل[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 شهور
لــيه ياشيخنا !! افضل من السهر لأوقات متأخره وخصوصاً ايام الشتاء
بالعكس نصلي المغرب والعشاء بالملعب وبعد العشاء بساعه كل واحد بيته
ملهود[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
والله ياشيخ لو يلغون المباريات نهائيا ويصرفون ملياراتها على الفقراء والمحتاجين كان احسن وافضل لنا دنيا وآخرة
ساهر العيني[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 3 شهور
آمين
علي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
الصلاة اهم من الكورة قرار صائب بالتوفيق
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5407 ] نشر منذ 3 شهور
فيه شي اهم من المباريات ياشيخ
وترى الشباب فيهم خير ليتك تشوف الصفوف وقت الصلاة بالملعب
اللقمان[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
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///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب
أبوعجرم[ عدد التعليقات: 2392 ] نشر منذ 3 شهور
الصلاة أهم من المباريات ياماجد…………….. الجماهير تحضر قبل العصر المباراة لبعد المسافة والازدحام السيارات المتجهة الى الملعب أكثر الجماهير يقعدون ع المدرجات ولا يقومون أوقات المغرب أو العشاء الا البعض لان اذا قام من مكانه ورجع مالقى مكان يجلس فيه من الزحمة
فوفو20[ عدد التعليقات: 5012 ] نشر منذ 3 شهور
هم قصدهم ان العشاء وقته طويل عشان كذا المباراة بعد المغرب واذا دخل العشاء ياجلون الصلاة شوي لين تنتهي المبارة وبعدها يصلون بس الاولى صلوا العشاء والمباراة لاحقين عليها
زائر[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 3 شهور
ياشيخ هداك الله ( وان بليتم فاستترو ) ياريت تلبس نظارت سوداء لتغطي التشوه ليس حرام وﻻ بدعه لعله يكون مقبول للجمهور .
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4117 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعين
مها[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
رب كلمة قالت لصاحبها دعني
مها[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم احفظ علماءنا وثبتهم على الحق واجزهم عنا خير الجزاء
ahmad[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
اصلا المحافظ على الصلاة راح يصلي حتى لو اقيمت وقت الصلاة والعكس الغير محافظ عليها لن يصلي حتى لو اقيمت بعد العشاء فهي تعود للشخص نفسه وتغيير الموعد لن يؤثر مثل الي يغلق المحل وقت الصلاة على نفسه وهو لا يصلي