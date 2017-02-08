المفتي يطالب بعدم إقامة المباريات ما بين صلاتي المغرب والعشاء - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

قال الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على قناة “mbc Action”، أن مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، طالب بعدم إقامة المباريات التي تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بين صلاتي المغرب والعشاء.

وكتب الفراج تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: تضمنت “تلقى أحد مسؤولي الرياضة في المملكة طلباً من سماحة مفتي المملكة، بعدم إقامة المباريات الجماهيرية بين وقت المغرب والعشاء”.