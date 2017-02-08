القبض على مطلوب جنائي وآخر بحوزته سلاح ناري بالأفلاج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ألقى رجال الأمن بالأفلاج القبض على مطلوب جنائي وأخر بحوزته سلاح ناري وحبوب مخدرة.

كان رجال الأمن في مركز الضبط الأمني بنقطة تفتيش الأفلاج اشتبهوا أمس في مركبة من نوع “هايلوكس” حديثة الصنع، يقودها مواطن، وبعد إيقافها، وفحص الأوراق الثبوتية، تبيَّن أن قائدها مطلوب على ذمة قضية جنائية في إحدى محافظات الجنوب؛ فسُلِّم للجهات ذات الاختصاص .

كما اشتبه المصدر الأمني “نقطة تفتيش الأفلاج” في مركبة من نوع هوندا قادمة من الشمال باتجاه الجنوب، يقودها مواطن في العقد الثالث من عمره. وبعد إيقاف المركبة لإخضاعها للتفتيش ظهر على قائدها علامات اﻻرتباك، فعُثر بحوزته على أربع حبات من حبوب الكبتاجون المخدر، وسلاح ناري “مسدس”.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتسليم المواطن والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة.