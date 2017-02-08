المعارضة السورية تطالب بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

طالبت المعارضة السورية اليوم بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام، وبإحالة مضمون تقرير منظمة العفو الدولية حول عمليات الشنق الجماعى للمعتقلين في سجون النظام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجموعة الدولية لدعم سوريا إلى العمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز من دون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي،

وأكد الائتلاف ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية.