بالفيديو..جيب لكزس معروضة للبيع بـ 800 الف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو وثق سيارة “جيب لكزس” معروضة في أحد معارض السيارات بالرياض بسعر 800 ألف ريال، بعد إجراء تعديلات عليها لتناسب هواة الصيد ورحلات المقناص.

ويبلغ سعر السيارة المعدلة أكثر من ضعف سعرها قبل التعديل، حيث تبدأ أسعار فئة “LX 570” لدى الموزعين المحليين بنحو 376 ألف ريال.

وعدلت السيارة بإضافة صفي مقاعد مرتفعين عن المستوى العادي، يوفران لهواة الصيد مجالاً واسعاً للرؤية، كما أزيل سقف السيارة واستبدل بالسقف آخر قابل للطي.