بالفيديو..جيب لكزس معروضة للبيع بـ 800 الف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..جيب لكزس معروضة للبيع بـ 800 الف ريال
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو وثق سيارة “جيب لكزس” معروضة في أحد معارض السيارات بالرياض بسعر 800 ألف ريال، بعد إجراء تعديلات عليها لتناسب هواة الصيد ورحلات المقناص.
ويبلغ سعر السيارة المعدلة أكثر من ضعف سعرها قبل التعديل، حيث تبدأ أسعار فئة “LX 570” لدى الموزعين المحليين بنحو 376 ألف ريال.
وعدلت السيارة بإضافة صفي مقاعد مرتفعين عن المستوى العادي، يوفران لهواة الصيد مجالاً واسعاً للرؤية، كما أزيل سقف السيارة واستبدل بالسقف آخر قابل للطي.
الواقع[ عدد التعليقات: 4157 ] نشر منذ 3 شهور
تبيع ب 700
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 3 شهور
تبيع بـ 801 الف ريال
قرب الهايلوكس يا جوهر
اهل العقول مرتاحه
الاسمر[ عدد التعليقات: 4379 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله والشكر ب800 اعمر بيت عدد 2
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5407 ] نشر منذ 3 شهور
افساد للذوق العام شغل بدو
ابو فلان[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 3 شهور
800 اشتري بيت وسياره حسبي الله عليكم
الازرق المستحيل[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 3 شهور
السيارة بشعه في الوكالة او معدلة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 3 شهور
هاي مصلحه لأهل الصيد والقنص
زعيم اسيا[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 3 شهور
اخاف النعمه تنقلب نقمه بسبب هذول المهايطيه ..اللهم