 بالفيديو..جيب لكزس معروضة للبيع بـ 800 الف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو..جيب لكزس معروضة للبيع بـ 800 الف ريال

بالفيديو..جيب لكزس معروضة للبيع بـ 800 الف ريال
طلال الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو وثق سيارة “جيب لكزس” معروضة في أحد معارض السيارات بالرياض بسعر 800 ألف ريال، بعد إجراء تعديلات عليها لتناسب هواة الصيد ورحلات المقناص.

ويبلغ سعر السيارة المعدلة أكثر من ضعف سعرها قبل التعديل، حيث تبدأ أسعار فئة “LX 570” لدى الموزعين المحليين بنحو 376 ألف ريال.

وعدلت السيارة بإضافة صفي مقاعد مرتفعين عن المستوى العادي، يوفران لهواة الصيد مجالاً واسعاً للرؤية، كما أزيل سقف السيارة واستبدل بالسقف آخر قابل للطي.

 

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4157 ] نشر منذ 3 شهور

تبيع ب 700

[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 3 شهور

تبيع بـ 801 الف ريال

قرب الهايلوكس يا جوهر

اهل العقول مرتاحه

[ عدد التعليقات: 4379 ] نشر منذ 3 شهور

الحمد لله والشكر ب800 اعمر بيت عدد 2

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 3 شهور

800 اشتري بيت وسياره حسبي الله عليكم

[ عدد التعليقات: 682 ] نشر منذ 3 شهور

السيارة بشعه في الوكالة او معدلة

[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 3 شهور

هاي مصلحه لأهل الصيد والقنص

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 3 شهور

اخاف النعمه تنقلب نقمه بسبب هذول المهايطيه ..اللهم