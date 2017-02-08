بعد تهديد أمني.. مقاتلات بريطانية ترافق طائرة باكستانية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اصطحبت طائرات من سلاح الجو الملكي البريطاني طائرة ركاب باكستانية إلى مطار ستانستيد شمال العاصمة لندن.

وأفاد مسؤولون بالمطار، بأن الطائرة القادمة من لاهور الباكستانية كان من المفترض أن تهبط في مطار هيثرو لكنها هبطت قرب ستانستيد بعد أن اقتادتها طائرات مقاتلة من سلاح الجو الملكي البريطاني من طراز “تايفون” حتى المطار.

وأفادت شرطة مقاطعة ايسكس إن قرار تغيير وجهة الطائرة جاء بناء على تقارير بشأن راكب مطلوب من قبل الانتربول على متنها واستبعدت “احتمالات العمل الإرهابي أو اختطاف الطائرة”لكن بيانا للخطوط الجوية الباكستانية أفاد بأن السلطات البريطانية تلقت هاتفيا “تهديدا أمنيا غامضا من مجهول بشأن تلك الرحلة”.

وأعلن متحدث باسم الشرطة “تم تحويل مسار الطائرة في الثالثة بتوقيت غرينيتش عندما دخلت المجال الجوي البريطاني في طريقها إلى مطار هيثرو بسبب تقارير عن راكب أثار اضطرابا على متنها”.

وأضاف أن الطائرة موجودة في منطقة تبعد عن المطار في الوقت الحالي، وأن عناصر من الشرطة تجري استفسارات حول حقيقة ما حدث .