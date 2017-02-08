كاتبة سعودية تشبه علاقة المرأة بولي أمرها مثل الكفيل والمقيم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت الكاتبة السعودية إيمان القويفلي من يقول إن المجتمع يرفض قيادة المرأة بتقديم أدلة تثبت ذلك الادعاء، مشيرة إلى أن من أوقف النساء اللاتي قدن السيارات في مختلف مدن المملكة لم يكن المجتمع.

وشبهت القويفلي علاقة المرأة بولي أمرها في السعودية بعلاقة ” الكفيل والمقيم ” ، مؤكدة ان هناك جيل كامل يبلغون اليوم منتصف العشرينات، وهم جيل الابتعاث وتجربة العيش في الخارج، هل هؤلاء هم المجتمع الرافض.

وتابعت: لا أعرف كيف يُفترض بالمجتمع أن يقرر السماح للمرأة بقيادة السيارة؟! عندما جربت النساء قيادة سياراتهن في شوارع الرياض وجدة والدمام، لم يكن المجتمع هو من أوقفهن ومنعهنّ.

وشبهت القويفلي علاقة المرأة بولي أمرها بعلاقة الكفيل والمقيم موضحة: “لا يمكنكَ أن تبعث المرأة لتتعلّم في الخارج حيث تُطلق طاقاتها ووعيها إلى حدّها الأقصى، ثم تستعيدها وتطلب منها أن تعيش بسلام وطاعة في منظومة صُمّمت بحيث تحتاج كل امرأة إلى كفيل رجل.