كاتبة سعودية تشبه علاقة المرأة بولي أمرها مثل الكفيل والمقيم - صحيفة صدى الالكترونية

كاتبة سعودية تشبه علاقة المرأة بولي أمرها مثل الكفيل والمقيم
قالت الكاتبة السعودية إيمان القويفلي من يقول إن المجتمع يرفض قيادة المرأة بتقديم أدلة تثبت ذلك الادعاء، مشيرة إلى أن من أوقف النساء اللاتي قدن السيارات في مختلف مدن المملكة لم يكن المجتمع.
وشبهت القويفلي علاقة المرأة بولي أمرها في السعودية بعلاقة ” الكفيل والمقيم ” ، مؤكدة ان هناك جيل كامل يبلغون اليوم منتصف العشرينات، وهم جيل الابتعاث وتجربة العيش في الخارج، هل هؤلاء هم المجتمع الرافض.
وتابعت: لا أعرف كيف يُفترض بالمجتمع أن يقرر السماح للمرأة بقيادة السيارة؟! عندما جربت النساء قيادة سياراتهن في شوارع الرياض وجدة والدمام، لم يكن المجتمع هو من أوقفهن ومنعهنّ.
وشبهت القويفلي علاقة المرأة بولي أمرها بعلاقة الكفيل والمقيم موضحة: “لا يمكنكَ أن تبعث المرأة لتتعلّم في الخارج حيث تُطلق طاقاتها ووعيها إلى حدّها الأقصى، ثم تستعيدها وتطلب منها أن تعيش بسلام وطاعة في منظومة صُمّمت بحيث تحتاج كل امرأة إلى كفيل رجل.
jamalco[ عدد التعليقات: 5292 ] نشر منذ 3 شهور
طيب وبعدين ورى الأكمه ماوراها ربنا يهد الغرب وما صدره من سوء لبلداننا وتقليد الأعمى يضر
القرشي[ عدد التعليقات: 1648 ] نشر منذ 3 شهور
هذا إعتراف منك ياالكويتبة التغريبية بأن ماتطالبين به هو التغريب بعينه الست تقولين …..
هناك جيل كامل يبلغون اليوم منتصف العشرينات، وهم جيل الابتعاث وتجربة العيش في الخارج .
معنى كلامك هذا أن الحياة الغربية بما فيها من إنحلال وإنحطاط أخلاقي وتفكك أسري وضياع فكري
وديني هي أفضل من حياة مجتمعنا المحافظ إذآ فأنت تريدين مجتمعآ لا دين له ولا أخلاق ولا مباديء
ولا قيم أو عادات تحكمه إذآ أنت تريدين منا أن نحيا حياة الحيوانات !!!
إنني أعلم مدى آلمكم من كشف مشروعكم التغريبي وفضحه أمام المجتمع وتوعية الأمة بمخاطره
لأن طبيعة مشروعكم التغريبي أنه مشروع خفي لا يظهر مقاصده وغاياته للناس مباشرة لأنه يعلم
الموقف الطبيعي للمجتمع الإسلامي من فكره ومنهجه ونتائج مشروعه النهائية التي تتعارض تعارضاً
جذرياً مع أصول الإسلام وحقائقه الكبرى، وهذا التخفي هو حال المنافقين الذي وضحه القرآن الكريم .
أتمنى من جميع وسائل إعلامنا الحر المستقل أن لا ينشر لمثل هؤلاء المنحرفين فكريآ وأخلاقيآ وعقائديآ
أي شيء يذكر من رسائلهم المقززة للنفس والروح كما يجب على مجتمعنا عدم الإنصات لهم ولما يقولوه
وأن يتم تجاهلهم وكأنهم غبر موجودين بيننا حتى يكفوا أو يعودوا من حيث أتوا بمثل هذه الأفكار الشيطانية
ويغرقوا في بحر ملذاتهم حتى يموتوا على ذلك وترتاح الأمة منهم ومن مشرعوهم الخبيث القذر .
عجايب[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 شهور
هذا هو مبلغ ما وصلت اليه النساء (قياده السياره) ماذا اخذن غيركن في دول الجوار من قيادة السياره ؟؟
اهذا بالله هدف ؟؟
عجبا لمن استطاع الغرب ان يغسل ادمغتهم
ولكن لا اقول لهم سوى ( كلابكم تنبح والقافله تسير)
وموتو ا بغيضكم ياضعاف النفوس نحن في بلد اسلامي وسيبقى بامر الله
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
إذا اهلك يعاملوك معاملة المقيم هاذي مشكلتك وبصراحه ما ينلامون– استغفر الله العظيم بس
الواقع[ عدد التعليقات: 4157 ] نشر منذ 3 شهور
المجتمع الاسلامي يختلف تماما عن المجتمع الغربي فهنا الأب مسؤل عن رعيته سوا بنات او اولاد حتى يوم القيامة يسأله الله عنهم في الغرب لا يعلم الطفل او البنت من والده الحقيقي فقط يسجل باسم الرجل الذي حضر الوالدة اذا وبعد البلوغ يذهبون الى الشارع للبحث عن المال والعلاقات الجنسية وتستباح النساء في الشوارع وتحت الأشجار والفنادق وعلى الشواطئ وفِي المراقص مثل البهيمة تماما هنا العكس تماما المراة معزز مصونة ذات أصل وشرف ودين قبل ذلك نتمنى من خادم الحرمين الملك سلمان الامر بان يكون الابتعاث لدرجة الدكتوراه وما فوق والمتميزين فقط الذي ربما يكونون علماء بدل ابتعاث المراهقين والمراهقات ويجلبون لنا عادات غربية متخلفة هم يعتقدون انها تنطبق على المجتمع المسلم النظيف الراقي الذي تعلم من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة إذن شتان بين الغربي الذي لا يحلل ولا يحرم وبين من يتقيد بدينه وعادته وتقاليده الاسلامية النبيلة
اهلاوي صريح[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 3 شهور
انثبري وجلسي في بيتك وحمدي الله على النعمه وستري نفسك لان ستر المراءه الحشمه والعفه
اهلاوي صريح[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 3 شهور
كفيت ووفيت اخي صاحب التعليق الواقع فعلاً قلت مايدور بخاطر كل رجل غيور على دينه ووطنه كلام واقعي ومنطقي شكراً لك من الاعماق وبارك الله فيك وكثر من امثالك
المحافض[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
عجبي كل العجب نشاهد بين الحينه والأخرى من تخرج علينا ممن عاشت بعيده عن دفء والدها وحنانه بشطحات هى عاشت فيها وتريد غيرها ان يحذو حذوها المجتمع المحافض لا ينظر إلى ارائك المنحرفه وتوجهاتك المقيته عيشى بنفسك كيفما شئتى وتركى بنات المجتمع المحافض في حالهم خيبك الله ولا بارك الله فيك وفي من يؤيد فكرك المغرب
محمد الحربي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
لا تمثلين إلا نفسكي و تربيتكي
أما السعوديه تعيش كرامه أنتي ممن يحسدها عليها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 3 شهور
يمكن الكاتبه مضطهده كثير من قبل كفيلها ولا تجد حريتها الا في الخارج حيث تنطلق بكامل طاقتها الى حدها الاقصى .
الكاتبه معها حق اتركوها تنطلق في الشوارع والازقه وفي الحدائق العامه قبل ان يحصل لها انفجار في طاقتها المرتفعه جدا الى مرتبة الخطر القصوى
صباح الخير ياوطني💚[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
يالله صباح خير عن هذي الوجيه..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
وعلى اللي فالتك اقصد كفيلك ..
ابومروان[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
وانت جيبى ادله تثبت ان المجتمع يبغى تبرج المرأة اقصد قيادة المرأة ؟؟؟
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
وش تتعاطى هذه الكاتبة وجمالكو اول مرة يعلق بدون شتم الاخوان المسلمين
احمد النعمي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الابتعاث ماذا قدم
من سنين وهم ابتعاث ولكن لم نرا عالم ذرة او مخترع او او او الخ
لاكن لم نحصد الا عقول خربه
اول تلتزم بتعاليم الاسلام وخل عنك حضارة …
سالم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
هكذا يتمرد المقيم على قوانين الدولة عندما يصبح دون كفيل
العدناني[ عدد التعليقات: 1673 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههه
عاد المكفول زي الحرمة هااا
الله يصلح الاحوال
الكل يقول اللي يبغاه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15936 ] نشر منذ 3 شهور
أيمان القويفلي مودك تنقلين كفالة
ترى الوالدة عندي قافلة معاها…علشان رمضان جاي ومعندها شغالة
😎😎😎
مرضي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
مجتمع ذكوري لااحد مؤيد منكم للكاتبة اعتراضكم فيه نوع من الاحتقار والأهانه لها ,لست من المعارضين ل الدفاع عن حقوقها لكن اعتراضي على اسلوبها السيئ بوصف المرأة بالمقيم والاب بالكفيل , هي مسألة وقت فقط ل سياقة المرأة ل السيارة هناك اشياء تعملها المرأة اكثر ايلام وخطر من السياقة لكن هي مسألة عادات وتقاليد فقط
بونادر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
عجبا من هؤلاء النسوه الاتي رغبا في التحرر رغم اننا والله الحمد نعيش افضل من غيرنا بكثير فالمراء هنا في بلاد الحرمين معززه وملكة نفسها بحيث ان لديها من يخدمها اما زوجا او اخا اوابا او ابننا اوغيره كل شيء ياتي لها وهي مرتاحه لامشقة ولاتعب لنرى ان المراءه في الخارج ليس لها اي دور فهي تشتغل وتخرج دون محرم واحد يعينها على مشقة الحياه فهي في عناء وتعب ويتمنون انهم يكونون كما نسائنا في بلاد الحرمين مخدومه من قبل اهلها في كل جوانب الحياه
وايضا التحرش بهن في بلاد الغرب ولانروح بعيدا فهنا ك بلاد عربية يتحرش بنسائهم في الاسواق والشارع وهي ايضا تقود السياره كم من فتاه تعرضت لمثل هذه المواقف
نحن والله الحمد طالما متمسكين بعقيدتنا السمحه وطالما حكومتنا بقيادة ولي امرنا سلما ن الحزم فنحنو بالف خير وان كلكم راعي وكل مسؤل عن رعيته هذا نص الحديث الذي حدث به رسولنا المصطفى
وهل المشكله التي تعاني منها النساء هي قيادتهم للسياراة نعود ولجلج في هذا الموضوع كل مره يا اخوات فيه امور اهم من قيادة المراءه مثل كثرة الطلاق والعنوسه وعدم الاختلاط في الاسواق مثل سعودة المحلات بنساء بين اجناب اليس هذا اكبر مشكله حيث ان المراء تعمل بجانب الرجل سواء كان ابن البلد او من الخارج اليس رجلا لماذا لاتناقش هذه الامور عن طريق وزارة العمل وحفظ كرامة المراءه في ذلك لماذا لايكون جميع المولات نساء فقط بدون رجال اليس جميع مافي المولات ماتخص النساء من ملابس ومستلزمات نسائيه لماذا لازال الرجال يبيعون مستلزمات النساء هذه التي نريد مناقشتها اما تفاتف الامور فتترك مثل ماذكرته الاخت لانريد تقليد الغرب نريد العكس ان الغرب يقلدنا في تكاتفنا الاسري هناك في الغرب الاب لايعرف ابنته ولاابنه والا حتى اخيه فما استفدتي من الغرب الا تريدين قيادة السياره فقط نسال الله للجيمع الهدايه والرشد
ابوعلي 990[ عدد التعليقات: 537 ] نشر منذ 3 شهور
دولتنا مسلمه والاسلام كرم المراة ورفع شانها
مايبحثون عنه هؤلاء الشرذمه هو انحلال وتفكك المراه وبيع اخلاقها ودينها
البيوت المحترمه المتربيه على يد والديها لاتدعو الى الرذيله لكن ماذا نقول للبيوت اصلا لايوجد تربيه للوالدين حتى يربو اجيالا نحن نريد من يبنى الوطن في شتى المجالات العلميه لا لهدم.دينه واخلاقه
بعضهن سافرت الخارج وتاثرت بالخواجات ورجعت الينا بخفي حنين مطالبتنا بالانفتاح وفتح باب الرذيله لكنهم لايقولون ذلك صراحه بل يزعمون هضم حقوق المراه
المجتمع 90 في المائه ذو دين وخلق وصلاح لايريد رذيله في مجتمعه انما هم فئه محدده ذكرتها سابقا
لولي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
شف وجه العنز واحلب لبن!!!!!
ابو سلمان[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
الغاية المقصودة ليست قيادة السيارة ولكنها تريدها مدخل لترك البنت تسرح على حل شعرها مثل الغرب تصادق من تريد وتسهر وتلعب بذيلها وتزوج نفسها وتسافر في اي وقت والى اي مكان تريد ونسيت امر الله بأن(الرجال قوامون على النساء)
شاكر بن مهدي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف صار الليبراليون والتغريبيون و النكرات هم من يدلون بارائهم ويطرحون افكارهم بحكم احتكارهم المطلق للإعلام بأنواعه لدينا وحتى لو خالفوا الدين والنصوص الصريحة في ظل سكوت تام من قبل العلماء ورثة الانبياء عن ردع هؤلاء المتطاولين على الثوابت جهارا نهارا!!!
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15936 ] نشر منذ 3 شهور
نصائح البدو :
لاجاك هرجن من سفيه الفعايل
طنّش وخلّ النار تاكل حطبها
الترجمة للدلوعين :
اذا جاك واحد مو أوكيـه
خلّيه مع نفسه وربّي يموت قهر
مساء الابتسامه😂😂😂
الرويبضة[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
الروس نامت والعصاعص قامت
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
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الجوهره الشمري[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور
غبيه تعترف بنفسها ان اكثر المطالبات هن ضحيه للتغريب راحت كم سنه ابتعاث وانحرف فكرها وأخلاقها يا ماما هدي مو دول الغرب انتي في ارض الحرمين لها احترامها وقدسيتها عندك طول السنه إجازات كل اجازه طسي لأي دوله وفرغي شحناتك واركعي لهم كل طاقاتك فرغيها
نوال الريس[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور
اميتوا الباطل بالسكوت عنه
هذه انسانه مريضه في قلبها والا ما تتجرأ على اهلها وبلدها بهذه الهرطقة التافهه مثلها مثل اي تافهه بتويتر
ام تميم[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور
كلي تبن لو سمحتي 😂😂
سمر الدويني[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور
ممكن تشيلين الجزمه الي برأسك أحسن مشوشه على مخك تتهأ لك أفكار شيطانيه غير موجوده في الحقيقه احنا ببلد العدل والأمن والعز دار سلمان يا ليت تفهمي يا جزمه
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3326 ] نشر منذ 3 شهور
ليش ننكر الواقع فعلا فيه رجال الولاية عندهم عبودية وهضم للحقوق والمحاكم مليانة حنا بزمن قل فيه الرجال وكثر فيها لذكور المتسلطة اللي يبي زوجة موظفة عشان يستولي على راتبها او اب او اخ يعضل بنته او اخته بسبب راتبها وفيه من يحرم الإناث من حقهم بالميراث وهذي قصص حقيقية وماهي خيال ولابد من الدولة انها ترفع الظلم عنهم فيه ذكور زبالة يقول لامه وخواته او حتى زوجته أنتم تحت رجلي يقصد الولاية تنكسر رجلك يا شيطان الانس الولاية أمانة وليست إهانة وانت مكلف بخدمتهم بدون منه منك لانه تكليف من رب العالمين والله العظيم فيه واحد يقول لامه أصير ولي لخواتي بشرط تعطيني نص تقاعد أبوي والتقاعد ماهو من حقه بس تسلط منه ما نقول الا حسبي ونعم الوكيل على كل ظالم الناس تأخذ قصص الظلم وتشهرها وهذا هو اللي يعطي قانونية لاسقاط الولاية الظلم يسقط الولاية اما القصص اللي ما فيها ظلم فأكيد ما حد يتكلم عنها لان حتى أصحابها ما يحبون يتكلمون بس هذا ما يعطي الحق لان الناس تتجاهل الظلم اللي صاير وتدعي انه ما فيه ظلم أبدا والله للحين اذكر الست خوات اللي عضلوهم اخوانهم حسبي الله عليهم من اخوان
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
المراءة بدون ولي راح تضيع 😠😠
ووتشبيهك هذا كفيل ومقيم مردود عليك وع اهلك
ماحد والله شكى لكن ولاكلفك انتي واشكالك بالدفاع والتكلم بلسان المراءه السعوديه
عايشين لله الحمد بامن وامان ومستورين ومرتاحين
.
.قويفلي عسى تقفل عنك ابواب السعاده….يالبراليه ي ضعيفة الشخصيه 😠😠
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
المراءة بدون ولي راح تضيع 😠😠
ووتشبيهك هذا كفيل ومقيم مردود عليك وع اهلك
ماحد والله شكى لكن ولاكلفك انتي واشكالك بالدفاع والتكلم بلسان المراءه السعوديه
عايشين لله الحمد بامن وامان ومستورين ومرتاحين
.
.قويفلي عسى تقفل عنك ابواب السعاده….يالبراليه ي ضعيفة الشخصيه 😠😠
الرجل الذي كويس❤️ جدة هوا وغيوم الله يجيب المطر[ عدد التعليقات: 9546 ] نشر منذ 3 شهور
لماذا لايكون جميع المولات نساء فقط بدون رجال اليس جميع مافي المولات ماتخص النساء من ملابس ومستلزمات نسائيه لماذا لازال الرجال يبيعون مستلزمات النساء هذه التي نريد مناقشتها تحياتي ابو نادر
الرجل الذي كويس❤️ جدة هوا وغيوم الله يجيب المطر[ عدد التعليقات: 9546 ] نشر منذ 3 شهور
كفو ياملاك كفيتي ووفيتي بصراحه ماعندي استعداد اضيع وقتي واكتب لها😂
الرجل الذي كويس❤️ جدة هوا وغيوم الله يجيب المطر[ عدد التعليقات: 9546 ] نشر منذ 3 شهور
يابلادي واصلي الله معاكي واصلي 👍😎
رااايق[ عدد التعليقات: 2574 ] نشر منذ 3 شهور
سبحان الله .. الواحد أو الوحدة … أذا كان على غلط ويستمر على الغلط هو يريدة .. يتمنى الناس تكون مثله !!
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ويدعوهم الى ذلك .. يعني ليه أكون لوحدي على الغلط ..!!
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
شكرا الذي كويس
ولكن انا مو ملاك …انا بنت عم ملاك 😂😂
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3054 ] نشر منذ 3 شهور
لك من أسمك نصيب🔒
محسوبة ع الكُتاب📝
… أقلبي وجهك أنتِ وأشكالك يامتمردة.
فوفو20[ عدد التعليقات: 5012 ] نشر منذ 3 شهور
الولاية حق شرعي للمرأة او الطفل او اليتيم فله حق اختيار الولي اللي ينفعه ولا يضره الولاية انت تختارينها اذا ابوك هو اللي ينفعك فهو وليك اذا اخوك هو اللي ينفعك فهو وليك اما اذا الابو يضر بنته او زوجته وما يقوم بواجباته الشرعية كولي بس ما عنده غير العنطزة والتسلط والتكبر وهم مغلوب على امرهم هنا تقدر تروح المحكمة تسقط ولايته لوجود الضرر ومخالفته للشرع انت اختاري وليك بنفسك الشرع كفل هذا الحق ما فيه عبودية بالولاية الا اذا هي ساكتة على الظلم والمحاكم ما تقصر ترفع الظلم عن المظلومين وللاسف الذكور المتسلطين شوهوا الدين التعدد شوهوه الولاية شوهوها ماحد يوفقهم عند حدهم غير القانون والحمدلله عندنا قضايا لنزع الولاية رفعت ظلم عن نساء كثير خاصة العضل اعوذ بالله عندنا بالجماعة بنت مدرسة وراتبها ماشاء الله تبي تحج وتعتمر وتبي محرم معها اخوانها من النذالة يبتزونها علشان المحرم يقولون لها الحج تدفعين للمحرم عشرين الف والعمرة عشرة خساسة اخلاق فعلا اشتكت لمكتب الشيخ صالح الفوزان وقالها روحي مع مجموعة نساء من اهلك واتركي اخوانك والحمدلله سمعت كلام وحجت مع خالتها وعيالها أنتم لا ترضون ان اخد يظلمكم بالولاية ترا الظالم ما يتبجح بظلمه الا لضعف المظلوم القضاء ما يقصر
الرجل الذي كويس❤️ جدة هوا وغيوم الله يجيب المطر[ عدد التعليقات: 9546 ] نشر منذ 3 شهور
هلا هلا بنت عمها تصدقي كلمتني عنك كثير ياهلا ومسهلا اخيرا شفناك.. طبطب وليس تصبح كويس هههههههههههههههههههههههههههههههههههه😂
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
بنات هالوقت يبون من ياطى ع أرقابهن التسلبات تمادوا واجد انا ابي اعرف وين أهلهن الابو والاخو والزوج مالهم رأي تفسي ع شواربهم النساوين آخر زمن تزرع بويضات يطّلع لك جنين عمره ١٦ سنه
jamalco[ عدد التعليقات: 5292 ] نشر منذ 3 شهور
تلاقيها من جماعة الإخونجيه ظاهرها سلفي وباطنها إخواني مش صح كده برضه يامتقف برتبة فريق أول مرمز لذاتك من قدك إبسط يعم وهز يوز
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله
ماعندنا ولا فى اي احد محيط بنا حكايه الكفيل والمقيم الحمدلله الاب والاخواان تاج على رؤسنا وان كان فرض سيره علىينا فهو خوف وحمايه علينا وفيه عندنا مثل يقول ديار برجال تهابها الذياب
المهم
شكل حكايه الكفيل والمقيم فى محيطكم ماقد سمعت انه فيه
هرج ومرج ماله داعى تفتحون اماكن لا اراء اشخاص لايستفاد منها
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1549 ] نشر منذ 3 شهور
كل اناء مما فيه ينضح , انتي تتحدثين عن علاقتك بابيكي ربما , وليس من حقك التعميم كما ان المرأة السعودية لم تقم باختيارك ممثلا عنها ولا ان تتحثي باسمها واذا كنتي بعتي القيم والشرع والتقاليد فليس كل النساء مثلكي والفصل والحكم بينكي وبين المجتمع هو الشرع والقران وهو الذي اقر الولاية كما هي عليه قولي انكي خارجة عن الكتاب والشرع والسنه وعندها لكل حادث حديث
إسلام[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 3 شهور
فروخ بني علمان شغالين على قدم وساق الله لا يعطيهم عافيه فوق تعبهم أحسن شي خلوهم زي … لحد يرد عليهم …
محمد العتيبي[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 شهور
يا اخوان ما تلاحظون ان اكثر هذه الشكليات الدنيأه
هم من دواخل على المجتمع
وبالأصح ليس لهم جذور في مجتمعنا المحافظ
وهذا دليل على انفتاحياتهم وتبرجهم ووووو
ارجعوا لأحاديث نبينا محمد عن المرأة
وعن بنته فاطمة
وكيف كان الستر
اما هذه الاشكال هم دخلاء علينا
فدعوا الاكلاب تنبح وتمتعض
ونحن سائرين على منهج الكتاب والسنة
ابو هلال[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
خسئتي انتي لاتمثلين المرأة السعودية المسلمة المحافظة النقية التقية
امتي إيتها النكره اللبرالية العلمانية
لاتمثلي الا نفسك وأشكالك من بني علمان !!!
ابن الوطن[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
حسبنا الله ونعم الوكيل عليها
وعلى اشكالها المنحطين
تعترض على احكام الدين والشرع
والتي ليس لها من اسمها نصيب
اخر الزمان[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
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اخر الزمان[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
بنوا علمااااااان اخر زماااااااان
هؤلاء يخسئن ليسن سعوديات ولايمثلن السعوديات بل دخيلات ّ..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 3 شهور
يبون البنات نفسهم لا حسيب ولارقيب مافيه عاقله راح تسمع او تتأثر بكلامهن الا نفسهن والله يخلي لنا اهلنا واولياء امورنا وتاج رؤسننا👍ويكفينا شر دعاه (التمرد والفساد)؟
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5407 ] نشر منذ 3 شهور
ماراح يجني على البلد الا قويفلي وامثالها طرش البحر والمتجنسين لانهم متعودين على التفسخ ويردون كل السعوديات مثلهم
ودت الزانية كل النساء زواني