بالفيديو..لحظة تحطيم لصين كاميرا مراقبة بعد دخولهما مطعم بجدة لسرقته - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..لحظة تحطيم لصين كاميرا مراقبة بعد دخولهما مطعم بجدة لسرقته
تناقل مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي،يرصد لحظة دخول لصين مطعماً، قيل إنه في مدينة جدة بغرض سرقته أمس الثلاثاء، ووثقت كاميرا المراقبة الموجودة في المطعم فعلتهما قبل أن يكتشف أحدهما وجودها ويحطمها.
واظهر الفيديو الذي سجلته كاميرا المراقبة أحد اللصين وهو يدخل بصعوبة؛ حيث رفع الباب الحديدي قليلاً قبل أن يستغل جسده النحيل للعبور إلى داخل المطعم، وقام شريكه بالدخول إلى المطعم بعده بدقائق بنفس الطريقة.
واوضح الفيديو قيام اللص الأول بالبحث في كل أرجاء المطعم عن مبلغ نقدي أو أي شيء يمكن سرقته، وبعد دقائق أشار شريكه إلى ناحية الكاميرا يخبره بوجودها حيث بدا واضحاً أنهما لم ينتبها لها، قبل أن يقوم أحدهما بانتزاعها بقوة، فيما لم يتضح إذا كان اللصان قد سرقا شيئاً أم أنهما لم يعثرا على شيء يسرقانه.
القرشي[ عدد التعليقات: 1648 ] نشر منذ 3 شهور
من سحنتهم معروفة جنسيتهم لعنة ألله عليهم … فعلآ إتقي شر من أحسنت إليه .. ولكن السؤال هنا ؟
إلى متى الصبر على جرائم هؤلاء الأجانب إلى متى ؟
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1955 ] نشر منذ 3 شهور
لابسين قفازات عشان البصمات ، وصورهم واضحه ربي فضحهم عليهم من الله ما يستحقون ، اصلا اشكالهم شبه .
الواقع[ عدد التعليقات: 4157 ] نشر منذ 3 شهور
هولاء شباب سوى كانوا سعوديين او وافدين أصبحوا عاطلين نظرا لطول الإقامة كبروا الان وتحولوا الى عصابات تجد أعمارهم في العشرينات وربما اصغر الموضوع يحتاج الى دراسة مستعجلة وان يكون عقوبة الجريمة مثل السرقة هو الأبعاد للوافد تماما كامل الاسرة الى اوطانهم مهما كانت الجنسية والسعودي تكون عقوبته اقل شيء عشر سنوات مع الجلد والسبب ان السرقات بدأت في الانتشار .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص كشفتكم الكاميرا ولم تجدوا شي تسرقونه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
معظم اللي يسرقو من الشباب ومن اجل المخدرات دراسة تم تقييمها
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15936 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه هههههههه
داخل من تحت الباب…صرصور هذا مو حرامي
بعدين لابس قفازات مطاطية حقة
الصيدلية بتنقطع قبل يفتح الدرج
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
.
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب
فيصل[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 3 شهور
يا عمي في مقطع الفيديو عناونه ” شاهد ماذا فعلوا حرامية صوماليين في مطعم بجدة “
slem999[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 3 شهور
الوضع الأمني في البلد أصبحمخيف للغاية
أتعجب من هؤلاء الوحوش الذي لم ينفع معهم لادين ولا أنسانية
علي عطيف[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
الكميرا وصادتهم بس واضح فيه حشرات بالمطعم لازم يحاسب عمال المطعم على نظافة المطعم
الحشرات واضحه مع الكميرا تسرح وتمرح 😀 صورت هالوسخين مع الحشرات
ابوراافع[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
اتمنى من الدوله تشوف حل في الاجانب في المملكه كثرت السرقه والمخدرات والقتل
اكثرهم جاء عن طريق الحج والعمره
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
انتظروا كم يوم ويجيبون رؤوسهم هم وكراعينهم خلاص شهروا فيكم مسوين اذكياء تكسرون الكاميرا 😂😂😂😂😂
مواطن[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
الغريب أن المطعم مليان ذباب
كميرات فضحت كل شي
محاسبة اللصوص مطلوبه
ومحاسبة صاحب المطعم مطلوبه وتغريمه
s.s[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذبالله اشكالهم تخووف …الله ياخذهم
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
مسويين اذكياء لابسين قفازات ههههههه
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5407 ] نشر منذ 3 شهور
السوريين واليمنيين في البلد خطرهم كبيييير اقلعوهم قلعتهم