بالصورة..مواطن يتعدى على شارع منذ أكثر من 25 عاماً ورخص بناء تكشفه بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت رخصة بناء تقدم مواطن لاستخراجها عن اعتداء مواطن آخر على شارع نافذ وملك من أملاك الدولة بطول أربعة أمتار من أكثر من 25 عاماً في أحد أحياء شارع الحج بمكة المكرمة.



تعود الأحداث عندما تلقت بلدية المعابدة شكوى من مواطن فحواها بعد تقدم مواطن لاستخراج رخصة بناء لبناء منزله من بلدية المعابدة الفرعية لمنزله الواقع بشارع الحج وكان ضمن الشروط استخراج كروكي من المكتب الهندسي، وبالفعل ذهب المواطن للمكتب الهندسي لإكمال رخصة البناء واكتشف وجود شارع نافذ ملاصق لمنزله واجهة وبعرض أربعة أمتار وخلفها أرض فضاء لا يعرف عرضها وطولها حسب ما هو موجود في الصك علماً أن المواطن اشترى قبل سنوات عدة ولم يعلم أن الشارع معتدى عليه من جاره.



وتقدم المواطن بشكوى رسمية إلى بلدية المعابدة من أكثر من شهر وإلى الآن لم يتم الوقوف على الموقع وإزالت الضرر عن أهالي الحي والاستفادة من المنفذ الغائب عنهم من سنوات.



فيما ناشد المواطن بلدية المعابدة إنهاء معاناته والوقوف على الموقع والتثبت من الشكوى واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تعدي المواطن على الشارع وإزالت التعديات والسماح باستخراج رخصة بناء.



وقال مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة عبدالله زيتوني، بخصوص هذه الشكوى مبيناً أن البلدية حريصة على إزالة أي مخالفات أو تعديات متى ما ثبت لديها ذلك، ففي حالة تلقيها لأي شكوى عن اعتداء سيتم الوقوف على الموقع والتأكد من مطابقته للصكوك، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وفي حالة وجود أي مخالفات فإنه يتم إزالتها مباشرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.