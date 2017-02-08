بالصورة..مواطن يتعدى على شارع منذ أكثر من 25 عاماً ورخص بناء تكشفه بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصورة..مواطن يتعدى على شارع منذ أكثر من 25 عاماً ورخص بناء تكشفه بمكة
كشفت رخصة بناء تقدم مواطن لاستخراجها عن اعتداء مواطن آخر على شارع نافذ وملك من أملاك الدولة بطول أربعة أمتار من أكثر من 25 عاماً في أحد أحياء شارع الحج بمكة المكرمة.
تعود الأحداث عندما تلقت بلدية المعابدة شكوى من مواطن فحواها بعد تقدم مواطن لاستخراج رخصة بناء لبناء منزله من بلدية المعابدة الفرعية لمنزله الواقع بشارع الحج وكان ضمن الشروط استخراج كروكي من المكتب الهندسي، وبالفعل ذهب المواطن للمكتب الهندسي لإكمال رخصة البناء واكتشف وجود شارع نافذ ملاصق لمنزله واجهة وبعرض أربعة أمتار وخلفها أرض فضاء لا يعرف عرضها وطولها حسب ما هو موجود في الصك علماً أن المواطن اشترى قبل سنوات عدة ولم يعلم أن الشارع معتدى عليه من جاره.
وتقدم المواطن بشكوى رسمية إلى بلدية المعابدة من أكثر من شهر وإلى الآن لم يتم الوقوف على الموقع وإزالت الضرر عن أهالي الحي والاستفادة من المنفذ الغائب عنهم من سنوات.
فيما ناشد المواطن بلدية المعابدة إنهاء معاناته والوقوف على الموقع والتثبت من الشكوى واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تعدي المواطن على الشارع وإزالت التعديات والسماح باستخراج رخصة بناء.
وقال مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة عبدالله زيتوني، بخصوص هذه الشكوى مبيناً أن البلدية حريصة على إزالة أي مخالفات أو تعديات متى ما ثبت لديها ذلك، ففي حالة تلقيها لأي شكوى عن اعتداء سيتم الوقوف على الموقع والتأكد من مطابقته للصكوك، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وفي حالة وجود أي مخالفات فإنه يتم إزالتها مباشرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
الواقع[ عدد التعليقات: 4156 ] نشر منذ 3 شهور
كيف لمسلم ان يأخذ ماليس له استغفر الله العظيم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
اغتصاب الارض بما ليس لك فيها حق ظلم للنفس
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1214 ] نشر منذ 3 شهور
العجب هو حال الأمانة التي غفلت عن هذه المساحة .. الأمانات اسم على غير مُسمى ( إلا ما رحم ربي )
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب
ابوتركي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص رزقه وبعدين باين انه حالته تعبانة ليش تشتكيه لقافه وحسد
sultan[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
اه اه وين راحت نخوت الجيره وين الجار يراعي جاره
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4079 ] نشر منذ 3 شهور
مواطن ………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وياحليله ذا المواطن شارع 4 متر …………………هههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10202 ] نشر منذ 3 شهور
لا يمكن يكون شارع طوله 4 متر يمكن قصده عرض الشارع 4 متر
طبعا المعتدي على الشارع لم يعتدي بكيفه ولا يمكن الا اذا البلديه والامانه تعلم ذلك و موافقه عليه
ثم الاخ الزيتوني او البطيخي الشكوى لها اكثر من شهر وهو يقول ان الامانه تباشر الشكوى وتقف على المكان لتتأكد من صحه الاعتداء وازالته فورا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! يمكن الزيتوني كان في اجازه 🙂